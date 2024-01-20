Теряют 70% личного состава: в ВСУ рассказали о боях на левобережье Херсонщины

Гуменюк отметила, что командование российских войск запретило использовать технику для боевых действий на левом берегу Днепра.

https://glavred.info/ukraine/teryayut-70-lichnogo-sostava-v-vsu-rasskazali-o-boyah-na-levoberezhe-hersonshchiny-10534736.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о боях на Левобережье Херсонщины / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины продолжают боевую работу на левом берегу Днепра с целью расширения плацдарма в районе населенного пункта Крынки. Потери врага в ходе штурмовых действий на этом направлении достигают 70%. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк.

"С нашей стороны продолжается работа по удержанию позиций, отражению вражеских штурмов и расширению плацдарма. Конечно, это происходит с помощью контрбатарейной поддержки с правобережья. Потому, что артиллерия и дроновые наводчики работают очень мощно, чтобы обезопасить эти подразделения, которые ведут боевую работу, непосредственно, на левобережье", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что российские оккупационные войска снова увеличили количество атак на этом направлении до примерно десяти в сутки. В то же время, армия РФ не добилась успехов на этом направлении.

видео дня

"Командование РФ строго запретило использовать бронетехнику, потому что каждая миссия оккупантов превращается в "миссию невозврата". Когда туда направляется бронетехника, она остается очередной "бусиной" в том ряду, который уже выстроился вдоль Олешковской трассы. Там враг оставляет свою технику и больше не может ее использовать", - добавила Гуменюк.

Она отметила, что наступательные операции российских войск продолжаются, но это только пехотные штурмы, малыми группами по 10-15 человек. Гуменюк отметила, что в среднем в результате штурмовых действий оккупанты теряют до 70% военнослужащих и отступают к своим окопам.

Война России против Украины - последние новости

Financial Times опубликовало статью, в которой говорится о намерениях России провести наступление и захватить четыре области Украины, а также Харьков и даже Киев. Центр стратегических коммуникаций заявил, что не следует паниковать из-за таких публикаций.

Согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), российские войска начали наступление в районе Купянска и продвинулись на запад от железной дороги в направлении Крохмального и Табаевки.

Украинские военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. ВСУ могут ударить по флангам россиян в Запорожской области. Об этом сообщил генерал армии Украины Николай Маломуж.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.