Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

По данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины провели контратаку на Купянском направлении и заставили россиян отступить со своих позиций.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-pereshli-v-nastuplenie-na-kupyanskom-napravlenii-v-isw-raskryli-detali-10534721.html Ссылка скопирована

ВСУ провели успешную контратаку на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Русские начали наступление в районе Купянска и продвинулись до полукилометра к западу от железной дороги в направлении Крохмального и Табаевки. Об этом говорится в свежем отчете Американского института изучения войны (ISW).

Однако аналитики ISW отмечают, что пока нет визуальных подтверждений продвижения через железнодорожную линию в этом районе, а также нет признаков "массированного" наступления российских войск. Геолокационные данные свидетельствуют лишь о том, что российские войска движутся в лесной зоне к востоку от Табаевки (примерно 25 км к юго-востоку от Купянска).

Кроме того, как российские, так и украинские источники сообщали о боевых действиях к северо-востоку от Купянска возле Синьковки и Петропавловки, а также к юго-востоку от Купянска возле Табаевки.

видео дня

"В то же время, Вооруженные силы Украины осуществили успешную контратаку на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. Геолокационные данные, опубликованные 19 января, показывают, как украинские силы атаковали российские позиции, что привело к отступлению российских войск к востоку от Берестового", - говорится в отчете.

В ISW отмечают, что российские оккупационные войска, вероятно, собираются осуществить локальные наступательные операции по всей линии фронта в Украине с целью заставить Вооруженные Силы Украины (ВСУ) использовать свои резервы для оборонительных действий.

Аналитики, со ссылкой на украинских спикеров, сообщают об усилении наступления Российской Федерации на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. Также, по данным некоторых источников, войска РФ, вероятно, готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшем будущем. Российские источники также неоднократно заявляли о намерениях России продолжать активные действия на всей территории Украины.

В ISW считают, что в рамках локальных наступлений россиянам, скорее всего, не удастся достичь значительных территориальных успехов, чтобы заставить Украину тратить ценные ресурсы на оборонительные усилия.

Между тем, украинские силы не смогут рационально использовать технику и личный состав, отражая российские наступательные операции, которые имеют целью помешать им сделать это.

Угроза наступления на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, кремлевские чиновники заявили о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов, но эта информация не соответствует действительности. Заявления о наступлении россиян в Харьковской области являются пропагандой врага, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск, Владимир Фитьо, заявил, что Силы обороны Украины на данный момент не зафиксировали подготовки России к наступлению на Харьков.

В Главном управлении разведки Министерства обороны призвали не паниковать из-за угрозы наступления на Харьков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.