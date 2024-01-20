УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

Юрий Берендий
20 января 2024, 09:14
По данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины провели контратаку на Купянском направлении и заставили россиян отступить со своих позиций.
Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали
ВСУ провели успешную контратаку на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Русские начали наступление в районе Купянска и продвинулись до полукилометра к западу от железной дороги в направлении Крохмального и Табаевки. Об этом говорится в свежем отчете Американского института изучения войны (ISW).

Однако аналитики ISW отмечают, что пока нет визуальных подтверждений продвижения через железнодорожную линию в этом районе, а также нет признаков "массированного" наступления российских войск. Геолокационные данные свидетельствуют лишь о том, что российские войска движутся в лесной зоне к востоку от Табаевки (примерно 25 км к юго-востоку от Купянска).

Кроме того, как российские, так и украинские источники сообщали о боевых действиях к северо-востоку от Купянска возле Синьковки и Петропавловки, а также к юго-востоку от Купянска возле Табаевки.

видео дня

"В то же время, Вооруженные силы Украины осуществили успешную контратаку на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. Геолокационные данные, опубликованные 19 января, показывают, как украинские силы атаковали российские позиции, что привело к отступлению российских войск к востоку от Берестового", - говорится в отчете.

В ISW отмечают, что российские оккупационные войска, вероятно, собираются осуществить локальные наступательные операции по всей линии фронта в Украине с целью заставить Вооруженные Силы Украины (ВСУ) использовать свои резервы для оборонительных действий.

Аналитики, со ссылкой на украинских спикеров, сообщают об усилении наступления Российской Федерации на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. Также, по данным некоторых источников, войска РФ, вероятно, готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшем будущем. Российские источники также неоднократно заявляли о намерениях России продолжать активные действия на всей территории Украины.

В ISW считают, что в рамках локальных наступлений россиянам, скорее всего, не удастся достичь значительных территориальных успехов, чтобы заставить Украину тратить ценные ресурсы на оборонительные усилия.

Между тем, украинские силы не смогут рационально использовать технику и личный состав, отражая российские наступательные операции, которые имеют целью помешать им сделать это.

Угроза наступления на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, кремлевские чиновники заявили о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов, но эта информация не соответствует действительности. Заявления о наступлении россиян в Харьковской области являются пропагандой врага, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск, Владимир Фитьо, заявил, что Силы обороны Украины на данный момент не зафиксировали подготовки России к наступлению на Харьков.

В Главном управлении разведки Министерства обороны призвали не паниковать из-за угрозы наступления на Харьков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Купянск
Реклама

Главное за день

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

09:42 Украина
Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

09:14 Украина
Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

08:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:42

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

09:14

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

08:41

Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

08:10

О дальнейшей военной поддержке США Украинемнение

08:08

Монобанк атаковали хакеры: что известно

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
07:48

Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию – ISW

06:10

Объявление войны им немедленно подаваймнение

05:30

Головоломка для самых внимательных: надо найти живую собаку за 11 секунд

05:00

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

Реклама
04:30

"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить УкраинаВидео

03:45

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

03:05

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

02:18

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

01:30

"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

19 января, пятница
23:50

Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

23:32

Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

23:13

"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

22:40

"Евровидение-2024": финалиста Нацотбора Yaktak подозревают в плагиате

22:20

"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

22:17

Финляндия Путина не боится: в Хельсинки оценили угрозу нападения России

Реклама
22:16

Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:08

"Мы готовы": генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине

21:51

Как выбрать махровое полотенце: 8 основных параметров, чтобы найти идеальный вариант

21:39

"Крым станет ловушкой": генерал анонсировал успех ВСУ на юге

21:19

Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги

20:36

Наступление ВСУ на Мелитополь минимум через два года: в CNN сделали прогноз

20:29

Почему капает кран: как определить и исправить распространенную проблему

20:18

Сам держал позиции: раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбратьсяВидео

19:41

"Не хотят идти в атаку": россияне не могут вести масштабные атаки в Украине - разведка Эстонии

19:37

Видимость будет очень плохая: в каких областях будет наихудшая погода

19:30

Материал Bild – базовый сценарий агрессии РФ против НАТО, но есть еще один – СМИ

19:28

Порядка 70% проектов фонда Favbet Foundation направлены на помощь ВСУ новости компании

19:25

Лунный календарь 20 января 2024 года: за что вы можете быть наказаны

19:10

Россия по всему миру ищет оружие для войны в Украинемнение

18:55

Пятен не будет никогда: эксперты рассказали, как уничтожить налет на унитазе

18:32

"Путин хочет стереть Украину": РФ перед выборами усилит агрессию - спикер ЕС

18:32

Лежал в снегу возле оккупантов: раненого военного чудом спасли с помощью дрона

18:26

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

18:09

Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременныхВидео

18:07

Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

Реклама
17:59

На это способны единицы: лишь настоящий детектив сможет найти щенка за 13 секунд

17:49

Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

17:24

Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

17:23

Нельзя допустить возобновления на должностях чиновников с гражданством РФ - эксперт

17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

16:33

На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

16:29

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять