Монобанк атаковали хакеры: что известно

Совладелец банка Monobank Олег Гороховский сообщил о массированной DDoS-атаке на банк и назвал ситуацию контролируемой.
В 23:57 в пятницу, 19 января, Гороховский написал в Telegram: "Мощнейшая DDoS-атака. Ситуация под контролем".
"50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!", - добавил он через полчаса.
В 00:43 Гороховский написал: "Расходимся", видимо, имея ввиду, что банку удалось отбить хакерскую атаку.
Напомним, после мощной хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" совладелец банка Monobank 12 декабря сообщил о массированной DDoS-атаке на банк. Впоследствии атаку отбили.
Хакерская атака на Киевстар
Утром 12 декабря 2023 года в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что российские хакеры незаконно получили доступ к системе "Киевстар" еще в мае прошлого года, и могли получить доступ к личным данным абонентов еще до атаки 12 декабря.
СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.
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