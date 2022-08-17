Снять деньги в банкомате станет дороже: Monobank объявил о повышении тарифа

Monobank объявил о повышении тарифа на снятие денег в банкомате / УНИАН и Facebook

Популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября повысит тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцам придется платить не 0,5% от суммы, а 0,9%. Об этом рассказал сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"С 1 сентября платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах. В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наши расходы", – заявил банкир.

Как говорит Гороховский, тариф на снятие кредитных средств останется без изменений – 4%. А за снятие собственных за границей по-прежнему нужно будет заплатить 2% от суммы.

Напомним, ранее, с 18 апреля Монобанк перестал обслуживать тех клиентов, которые еще не покинули оккупированный Крым, Донбасс, Россию, Беларусь и ряд других стран.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил - Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. По его словам, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а также в "Дие".

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