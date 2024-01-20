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Силы россиян в 2 областях могут оказаться в полуокружении: генерал назвал условие

Юрий Берендий
20 января 2024, 10:11
По словам генерала, в случае успешного продвижения ВСУ на левом берегу Днепра, есть возможность полуокружения сил врага в Херсонской и Запорожской областях.
Силы россиян в 2 областях могут оказаться в полуокружении: генерал назвал условие
Силы россиян в 2 областях могут оказаться в полуоточении / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Плацдам Сил обороны на левом берегу Херсонской области является сверхважным. Прежде всего так оттягиваются войска с Запорожского направления, где враг пытается активно вести боевые действия. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам больше всего российское командование передислоцирует с Запорожского направления именно воздушно-десантные войска РФ.

"Мы знаем, что дивизия, контролируемая командующим Воздушно-десантных войск России Теплинским, постоянно пытается сбросить наш десант в Днепр, но ей это не удается. Мы усиливаем наши возможности, обеспечиваем наших десантников вооружением, техникой и огневыми средствами, чтобы они могли держать позиции. И во многих секторах они успешно уничтожают врага", - указывает он.

Генерал делает вывод, что даже большая дивизия РФ не может справиться с несколькими сотнями украинских десантников.

"Возможно, на перспективу стоит планировать более мощные десантные операции и удары с тыла в Херсонской области. Раньше, летом, это были бы чрезвычайно мощные действия. Это были бы те самые нестандартные действия, о которых я говорил, то есть не прямое продвижение в сторону минных полей, а удары Силами специальных операций и десантными войсками с флангов, в тылах", - добавляет Маломуж.

Николай Маломуж указывает на то, что операции такого типа позволили бы нам расширить плацдарм в Херсонской области, а также перерезать логистический коридор в Крым.

"А это создало бы перспективу полуокружения группировки врага в Херсонской и Запорожской областях. Вот почему этот плацдарм имеет огромное значение для нас. Поэтому мы там не отступим и будем усиливать группировку наших войск, а потом постараемся перерезать восточный и южный коридоры, чтобы не было поддержки ни Херсонской группировки врага, ни Запорожской", - резюмировал генерал армии Николай Маломуж.

Смотрите видео, в котором генерал Николай Маломуж рассказал, на каких участках фронта наиболее благоприятная для ВСУ ситуация:

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя река Днепр замерзла на некоторых участках, что затрудняет переправу украинским войскам.

В зоне ответственности сил обороны юга продолжается активная борьба с артиллерийской огневой поддержкой. Пресс-центр Сил обороны юга Украины сообщил, что понеся потери враг отступил на свои первоначальные позиции.

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война в Украине
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