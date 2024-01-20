"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

Российские оккупанты пытаются помешать украинским военным и растягивают силы на фронте.

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Украинские военные наступают на Мелитопольском направлении / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Главред

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении. ВСУ могут ударить по флангам россиян в Запорожской области. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

Взять врага в "кольцо" получится также после высадки десанта на Запорожье и в Херсонской области с двух сторон. Российский диктатор Владимир Путин понимает это и пытается растянуть силы. Он хочет отвлечь внимание подготовкой к "наступлению" на Харьков. Однако начать стратегические наступательные операции в каком-то определенном регионе у РФ возможности нет.

"Ему негде снять войска, ведь он забрал их уже даже из Калининграда, из Ленинградского военного округа. Более того, ему сейчас нужно формировать новый округ вблизи Финляндии, а это 1300 км. Это значит, что нужны и войска, и живая сила, и техника, и вооружение, и боеприпасы. Понятно, что растянуться Путин не может, но определенная мощь ещё есть, поэтому он пытается захватить хотя бы отдельные территории. Это сегодня задача номер один", - говорит Маломуж. видео дня

Генерал добавил, что Путин пытается наступать на Купянск и Авдеевку, чтобы создать там плацдарм для "захвата всей Донецкой области". Также враг бросает много своих сил на Марьинку.

"Впрочем, к концу 2024 года Путин собирается накопить больше ресурсов. В частности, мобилизовать различными способами до 600 тысяч человек и более, а далее подготовить новые удары на базе российского ВПК и поставок из Ирана и Северной Кореи ракет, боеприпасов и некоторых видов вооружения. Но это более далёкая перспектива. Для этого требуется 6-9 месяцев", - добавил Маломуж.

Украинские военные уничтожают огромное количество оккупантов. Лишь в течение месяца враг теряет до 60 тысяч солдат. Эти потери РФ не может быстро компенсировать. Главной задачей Украины является сделать все, чтобы не дать врагу накопить силы и резервы.

"Мы должны уничтожать резервы, чтобы Россия не могла их задействовать массово. А весной и летом, думаю, мы увидим проведение активных наступательных операций в разных секторах фронта", - подытожил генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Путин "хочет" захватить всю Украину, в 2024-м ему нужны две области. По словам представителя ГУР, оккупанты будут стремиться полностью оккупировать Донбасс и удержать другие захваченные районы на востоке и юге страны.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к новому наступлению. Как предполагают специалисты, наступление может быть в период с 12 января по 2 февраля. Впрочем, оккупанты не достигнут значительного продвижения.

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, считают журналисты Financial Times. Украина может перейти к "активной обороне", чтобы наступать уже в 2025 году.

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