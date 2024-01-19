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"Мы готовы": генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине

Руслана Заклинская
19 января 2024, 22:08
Оккупанты не могут сконцентрировать силы исключительно на Харьковщине, а российские резервы недостаточны для наступления и захвата крупных городов.
'Мы готовы': генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине
Как далеко могут продвинуться оккупанты на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, Главред

Войска оккупантов могут продвинуться на ограниченных участках возле Купянска. Однако у России нет возможностей для стратегического наступления и захвата городов, в частности Купянска. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Прежде всего россияне могут продвинуться вблизи Купянска на некоторых участках. Но речь идет о продвижении лишь на 1-1, 5 км, до 3 км максимум. Вместе с тем будем продвигаться и мы, занимая более выгодные позиции", - отметил генерал.

Маломуж отметил, что захватить Купянск и двигаться дальше российским войскам будет крайне проблематично, потому что оккупанты имеют четыре сектора активных боевых действий, где задействованы передовые части войска. Поэтому россияне не могут сконцентрировать силы исключительно на Харьковщине.

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"Те силы врага, которые есть на Харьковщине, мы уже "освоили", то есть знаем их количественный состав, огневые позиции и их возможные маневры. Мы к этому готовы. Поэтому враг вряд ли сможет провести активные наступательные операции на Харьковщине", - сказал Маломуж.

По его словам, Украина знает о расположении и возможностях российских сил вблизи Харькова, что дает стране преимущество перед возможным наступлением. Маломуж подчеркнул, что российские резервы недостаточны для наступления и захвата крупных городов.

"Те резервы, которые подтягивают к Харьковщине россияне, являются недостаточными для стратегического наступления. Разве что для локальных маневров и пробивания нашей обороны на определенных участках. Подчеркиваю, для стратегического наступления и захвата городов, например, Купянска, у России сегодня нет реальных возможностей", - подытожил он.

Смотрите прогноз Николая Маломужа о том, какие города в ближайшее время попытается захватить Россия:

https://www.youtube.com/watch?v=S5Ryc0cYDew&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Наступление России на Харьков

Напомним, Россия перебрасывает войска на Купянское направление, угрожая наступлением на Харьков. Полковник запаса Константин Машовец отмечает, что для такого наступления оккупантам необходимо большое количество личного состава.

Также спикер ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что Украина имеет полную информацию о событиях на своих границах с Россией, Беларусью и другими странами. Он призвал не паниковать и подчеркнул, что украинские военные готовы реагировать в случае необходимости.

Кроме этого, оккупанты собрали около 12 тысяч войск в Белгороде, но по словам бывшего заместителя руководителя Генерального штаба ВСУ Игоря Романенка, это недостаточное количество для наступления на Харьков. Враг намерен захватить Купянск в Харьковской области, но объема сил не хватит для серьезных результатов.

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