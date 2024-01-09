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Это не смешно: полковник запаса прокомментировал "наступление" россиян на Харьков

Елизавета Бельмас
9 января 2024, 15:54
О том, что планируют оккупанты на Харьковском направлении, рассказал Константин Машовец.
Полковник запаса высказался о наступлении россиян на Харьков
Полковник запаса высказался о наступлении россиян на Харьков / коллаж: Главред, фото: 17 ОТКБ

Россияне перебрасывают войска на Купянское направление и грозят наступлением на Харьков. Эта новость облетела украинское информационное пространство и продолжает сеять панику. О замысле оккупантов рассказал в интервью Radio NV координатор группы Информационного сопротивления и полковник запаса Константин Машовец.

Слухи о том, что вражеская армия готовится к захвату Харькова "разгоняли" не только российские боты, но и СМИ Украины. Константин Машовец прокомментировал эти слухи и рассказал о возможностях российских оккупационных войск.

Полковник запаса объясняет, что для наступления или продвижения к Харькову, а также проведению операций на окружение и штурм самого города, оккупантам необходим соответствующий объем личного состава.

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У армии противника, по словам Машовца, на данном направлении численность военнослужащих составляет около 12 тысяч. Это на территории всей Белгородской области. При этом эксперт добавляет, что для захвата города нужно сконцентрировать дополнителные группировки определенного объема и на узких участках, и на отрезках, их должно быть в разы больше, чтобы прорвать систему украинской обороны.

В то же время, группировку войска "Белгород", российское командование использует для сковывания наших сил на харьковском направлении и минимизации возможности их использования на другом участке фронта.

"Говорить, например, о прорыве, окружении и штурме города-миллионника… На этом этапе это даже не смешно. Я не знаю, для чего они это делают, но это идиотизм", - заявил полковник запаса.

Ситуация на фронте в Украине

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки, 8 января, враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях.

Также, ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, поскольку враг несмотря на большие потери продолжает применять тактику "мясных штурмов". Сейчас боевые действия на этом направлении перешли к стадии маневровой обороны, и ни одна из сторон не добилась значительного тактического прогресса. Об этом сообщил майор Национальной гвардии Украины Денис Нагорный.

Помимо прочего, фиксируется усиление обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами в Харьковской области. Уже более 20 населенных пунктов находятся под огнем РФ, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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