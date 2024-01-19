Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

Президент Украины во второй раз обратился к экс-президенту США Дональду Трампу и предложил приехать в Украину.

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Президент Украины во второй раз предложил Трампу приехать в Украину с визитом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и пригласил его в Украину. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам президента Украины, он готов принять Трампа в Киеве, если тот сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он когда-то обещал.

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", - обратился Зеленский к Трампу. видео дня

Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть "формула" прекращения войны, он хочет ее знать.

"То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения - я даже не говорю о России - без обеих сторон, то есть без нас... это говорит, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь донесения своей идеи. И вот это меня немножечко тревожит", - подытожил президент.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Скандальные заявления Дональда Трампа

Напомним, в сентябре 2023 года экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он завершит войну в Украине всего за "24 часа", если его изберут на пост президента. Тогда он отказался раскрывать конкретные планы, объясняя, что не может разглашать все свои "козыри".

На это заявление отреагировал президент Зеленский, он выразил сомнение относительно обещаний Дональда Трампа о скором завершении войны в Украине. Зеленский заверил, что сможет за 24 минуты убедить его, что завершить вторжение России так быстро невозможно.

Как сообщал Главред, после победы на республиканских праймериз в Айове, экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп сделал очередное странное заявление. Он пообещал "очень быстро" завершить войну в Украине в случае возвращения к власти. Трамп утверждает, что его "замечательные отношения" с Путиным и Зеленским помогут разрешить конфликт.

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