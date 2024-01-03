'Украина не должна ничего бояться': Кулеба оценил риски президентства Трампа

Дмитрий Кулеба, считает, что работать с Трампом можно, но нужно делать это умело.

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Возможна ли "крупная сделка" между Путиным и Трампом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Даже если Дональд Трамп вернется в Белый дом," большая сделка " между ним и Путиным невозможна. Сотрудничество Украины с Соединенными Штатами возможно при любом президенте, в том числе и при Трампе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в интервью NV.

Министр иностранных дел отметил, что Трамп, несмотря на свои поступки и фразы, внес значительный вклад в помощь Украине, начиная от поставок оружия и заканчивая санкциями против Северного потока-2. Кулеба убежден в возможности сотрудничества с Трампом, но оно требует особого подхода.

"Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам. Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп - Javelin. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп", - сказал Кулеба. видео дня

Глава МИД отметил, что разблокирование помощи Украине произошло в администрации Трампа, а в Республиканской партии существует сильный антироссийский консенсус. Поэтому Кулеба отверг возможность договоренностей с президентом РФ Путиным и Трампом или любым другим американским президентом.

"Трамп - это человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать. Если он дойдет до выборов и если он у них одержит победу, он будет совершенно другим, чем президент Джо Байден, которому мы чрезвычайно за все благодарны. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков...Забудьте, невозможно, не будет никаких крупных соглашений между Путиным и кем-либо", - подытожил министр.

Возвращение Трампа на пост президента США

Напомним, ЕС волнуется относительно возможного избрания Дональда Трампа на пост президента США. Евросоюз обеспокоен его возможным отказом от помощи Украине, выходом Штатов из ЕС и распадом НАТО.

Также претендент на президентское кресло Дональд Трамп может отменить соглашение между Демократической и Республиканской партиями, что касается изменений в законодательстве об иммиграции и помощи Украине. Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, предупреждает, что Трамп может вмешаться в политику и попытаться сорвать сделку перед съездом своей партии, угрожая решению проблем границы и военной помощи.

Как сообщал Главред, в случае победы Рона Десантиса на выборах президента США 2024 года, он может быть лучше для Украины, чем Дональд Трамп. Эксперт считает Десантиса более гибким и институциональным игроком, представляющим политический эстеблишмент, в отличие от Трампа, который выступал как бизнесмен и популист.

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