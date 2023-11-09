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Выборы в США может выиграть "Трамп на минималках": чего Украине ждать от Десантиса

Яна Ставская
9 ноября 2023, 19:02
Рон Десантис не так угрожает институциям США, как Трамп. И американцы это понимают, считает эксперт.
Выборы в США может выиграть 'Трамп на минималках': чего Украине ждать от Десантиса
У Десантиса есть реальные шансы одержать победу / Коллаж Главреда. Фото: GettyImages, Facebook/GovRonDeSantis

Если выборы в США в 2024 году выиграет республиканец Рон Десантис, он может стать для Украины лучшим президентом, чем Дональд Трамп, рассказал в интервью Главреду политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

Десантиса Октисюк назвал "Трампом на минималках".

"Он тоже пытается оседлать тренд, но если бы он выиграл выборы, он бы мог стать для Украины лучшим президентом, чем Трамп. Потому что он более гибкий, и представляет политический эстеблишмент. Поскольку он действующий губернатор Флориды, он институциональный игрок, в отличие от олигарха и бизнесмена Трампа, который пытался продвигать популизм вместо институтов", - объяснил эксперт.

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Десантис по крайней мере зарекомендовал себя неплохим губернатором, отметил Октисюк.

"Исключительно с этой точки зрения (и об этом пишут американские эксперты) Десантис не так угрожает институтам США, как Трамп. И судебные процессы против Трампа, которого хотят отстранить по поправке времен Гражданской войны за попытку захвата Конгресса США, что трактуется как государственный переворот, тоже свидетельствует о том, что американская система оценивает Трампа как опасного игрока", - сказал он.

Кто такой Анатолий Октисюк

Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse.

До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований.

Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

И если Трампу запретят участвовать в выборах, и вместо него будет лидировать Десантис, для нас это не так уж и плохо, констатировал эксперт.

"Потому что помощь Украине блокируют преимущественно именно трамписты, поэтому их голоса после этого станут не такими громкими и окончательно превратят их в маргиналов, ведь сейчас их слушают только потому, что они представляют Трампа", - добавил Октисюк.

Президентские выборы в США 2024

Десантис регулярно высказывает противоречивые тезисы относительно российско-украинской войны, подыгрывая российской пропаганде. В частности, ранее республиканец был раскритикован за то, что назвал войну в Украине "территориальным спором" и предложил Киеву отказаться от части территорий в пользу "мира".

Другой кандидат от республиканцев Дональд Трамп тоже регулярно продвигает пророссийские нарративы и неоднократно утверждал, что на месте Байдена давил бы на украинскую власть отречься от куска земель.

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