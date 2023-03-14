"Территориальный спор": конкурент Трампа по выборам-2024 влип в скандал из-за войны в Украине

У США есть много других жизненно важных национальных интересов, считает Рон Десантис.

Рон Десантис / Facebook/GovRonDeSantis

Претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил о том, что война, развязанная РФ против Украины, является "территориальным спором".

Претендующий на баллотирование в президенты США губернатор Флориды заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" не входит в число американских интересов, пишет The New York Times.

"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также испытание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из их", — сказал Десантис.

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Вместе с тем он также уверен, что Украине не следует предоставлять самолеты и дальнобойные ракеты.

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", — заявил губернатор Флориды.

По его словам, такие поставки "приближают нас к горячей войне между двумя крупнейшими в мире ядерными державами".

Кроме того он считает, что политика администрации президента США Джо Байдена "подтолкнула Россию к фактическому союзу с Китаем".

Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день до масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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