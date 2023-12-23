Запрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – Хара

Суд против Трампа способен разрушить политическую систему в США, считает дипломат.

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Запрет участия Трампа в выборах может стать подарком для него и крахом для Байдена - Хара / Главред

Политическая жизнь в США за год до президентских выборов становится все более скандальной. Противостояние между республиканцами и демократами нарастает, и бывший президент США Дональд Трамп рискует потерять шансы на выдвижение из-за решения суда в Колорадо о запрете участия в президентских выборах.

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, как Трамп может использовать решение суда, кто может стать кандидатом от республиканцев вместо Трампа и почему импичмент Байдена не имеет перспектив.

Многие называют решение суда Колорадо в отношении Трампа историческим. Объясните, пожалуйста, в чем именно?

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Согласно последним данным опроса общественного мнения, Дональд Трамп лидирует среди кандидатов-республиканцев с большим отрывом (62,7% поддержки), за ним - Рон ДеСантис (12%) и Ники Хейли (10,9%). То есть Трамп имеет отрыв от конкурентов более чем в пять раз. Это означает, что в отсутствие юридических препятствий Трампа номинируют республиканцы.

Также согласно последнему опросу общественного мнения, 46% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа, и 44% – Байдена. Таким образом, это решение Верховного Суда Колорадо, конечно, повлияет на выборы.

Кроме того, против Трампа по состоянию на сейчас есть 91 обвинение в различных судах, как федерального уровня, так и уровня штатов. И одна из целей этих судебных дел (здесь я имею в виду не судебную систему США, а истцов) – сделать невозможным участие Трампа в выборах президента США.

Решение Верховного Суда Колорадо является новаторским. Есть секция три 14-й поправки к Конституции Соединенных Штатов, которая говорит о том, что не может назначаться на должности человек, который после принятия присяги на Конституции Соединенных Штатов был задействован в организации, заговоре или участии в мятеже. Интересно, что в свое время эта поправка была внесена для того, чтобы выбросить конфедератов из политического поля, затем ее смягчили, и в новейшей истории в 2020 году с ее помощью отстранили одного из деятелей, который поддерживал Трампа.

Раньше в американской истории не было такого, чтобы президент пытался переиграть результаты выборов путем препятствования процедуре - мы прекрасно помним, как Трамп пытался давить на своего вице-президента, чтобы тот не объявлял результаты, и на губернаторов на самом низком уровне, чтобы те не сертифицировали результаты выборов. Я уже не говорю о 6 января 2021 года, когда Трамп призвал своих сторонников, и мы видели штурм Капитолия. Несколько недель назад было решение суда, которым Трампу не запретили участвовать в выборах, но подтвердили, что события января были антиконституционным мятежом, виновником которого был именно Трамп. Соответственно, рассказ, принятый судом Колорадо по 14 поправкам, был принят, чтобы остановить Трампа, хотя в истории судебной системы США никогда не было такого, чтобы подобная норма применялась к бывшему президенту.

Также это решение важно тем, что не избиратели будут решать, достоин ли человек занимать высшую должность в США. Украинцам сложно это себе представить, но в Соединенных Штатах судебная система своими решениями, фактически, создает политический прецедент. И то, будет ли этот прецедент касаться президента и создается ли им дополнительная преграда, по которой нельзя будет дать кандидату в президенты возглавить эту должность, Ну и будет решать Верховный суд США. К слову, есть около 20 подобных судебных дел в других штатах. Если Верховный суд Соединенных Штатов не отменит это решение или не пересмотрит его, то и в других штатах заработает та же процедура. И это будет означать, что фамилии Трампа не будет в бюллетенях, и юридически он потеряет выборщиков. Ведь в Соединенных Штатах непрямая система выборов - там избиратели выбирают выборщиков, и потом уже они голосуют за кандидатов. Колорадо - это 10 выборщиков. Если такое решение примут только в Колорадо (или же оно будет обжаловано), то Трамп, фактически, потеряет только 10 голосов.

Следует упомянуть, что в вашингтонском округе было принято решение специального советника, назначенного прокурором, относительно того, может ли Трамп пользоваться иммунитетом, который защищает должностное лицо при исполнении должностных обязанностей. Так что теперь у Верховного суда США есть несколько вариантов.

Первый вариант - принять решение по иммунитету. Если они скажут, что у Трампа был иммунитет, то это будет означать, что и решение суда Колорадо, и любой аналогичный кейс будут признаны юридически ничтожными. Второй вариант - взяться за собственную трактовку решения суда Колорадо. Суд принял решение об исключении фамилии Трампа в бюллетенях к праймериз, но в нем не говорится об исключении для участия во всеобщих выборах. К тому же, это решение суда не приобретает силы, пока свое мнение по нему не выскажет Верховный суд. То есть, фактически, Трампа подвесили на крюк, но не дали ход этому делу.

Еще один вариант, который есть у Верховного суда – намеренно затягивать принятие решения до середины года, когда состоятся праймериз и начнутся выдвижения кандидата от республиканцев. И тем самым, не решая этого вопроса, Трампу могут дать возможность быть номинированным и с большой вероятностью – быть избранным.

Тем более, что решение суда Колорадо не имело единодушия (его поддержали четверо судей против трех), а все судьи были назначены губернаторами-демократами. Поэтому республиканцы могут говорить, что это решение – политический заказ, "охота на ведьм" и тому подобное. Зато в Верховном суде Соединенных Штатов ситуация кардинально иная-из девяти судей лишь три демократа и шесть республиканцев, три из которых были назначены Трампом. Это не значит, что они пожизненно виноваты Трампу и могут не бояться принимать какие-либо решения, но они, вероятно, будут рассматривать этот вопрос с консервативной точки зрения. И они понимают: если не достигнут консенсуса с демократами, их решение тоже будет восприниматься как политически мотивированное. А для американских судей это очень важно, поскольку это-практика демократии.

Ситуация довольно интересная и сложная. Это не безысходность для Трампа, ведь ему добавляется аргумент, что это связано с желанием демократов отстранить Трампа в Белый дом.

Хотя против бывшего президента есть 91 обвинение в суде и об уклонении от уплаты налогов, и о неправильном поведении с секретной информацией, и о домогательствах и тому подобное. Поэтому есть большой спектр дел, которые могут испортить его имидж и оттолкнуть от него умеренных республиканцев.

Когда вы говорили о решении суда Колорадо, то вспомнили о рассмотрении 20 подобных дел в разных штатах. Речь идет о "демократических" штатах, и насколько вероятно, что Верховный суд США поддержит это решение в целом, чтобы применять его по всей стране?

Я не смотрел по отдельным штатам - мне известно, что подобные дела должны рассматриваться впоследствии в ряде штатов. Но не все зависит от реакции Верховного суда Соединенных Штатов. Даже если во всех штатах судьи назначаются демократами, это не ухудшает картину, поскольку республиканцы-трампианцы уже говорят о политическом приказе. Рядовые трампийцы видят в этом желание создания демократами тоталитарной системы, разрушения демократии. Мол, они ничего не имеют на Трампа и пытаются создать ему препятствия из-за судебных исков. И доказывать им другую точку зрения бесполезно, ибо большая часть трампийцев похожа на религиозный культ. Что бы ни делал Трамп, они будут его поддерживать, потому что демонизировали демократов в целом. Хотя у них есть для этого и объективные основания, ведь демократов можно критиковать по ряду вопросов.

Но это - культ, который не приемлет аргументов. Поэтому я не могу сказать, какую стратегию выберет Верховный суд США, потому что они понимают, насколько их решение важно не только для нынешних выборов, но и для всех последующих (ведь это будет прецедент существовать, пока существуют Соединенные Штаты). Конечно, они будут очень осторожно подходить к тому, чтобы их решение не деформировало политическую систему, как кому-то хотелось бы.

Насколько эта ситуация с судебными перипетиями политически выгодна Трампу - может ли он воспользоваться ею?

Конечно, может. У Байдена есть проблемы, связанные с общим состоянием экономики, потому что он только сейчас преодолел инфляцию. Так же сильно по нему ударила политика поддержки Израиля. На фоне электоральных проблем Байдена, у Трампа довольно неплохие шансы, потому что он манипулирует и апеллирует к чувствам, к бессознательному. У него уже есть достаточное количество аргументов против Байдена, да и трампийцы не чураются искажать факты, смешивая правду и ложь. Таким образом, это решение суда Колорадо, напротив, может стать подарком для Трампа, поскольку дополнительный аргумент освежил чувство несправедливости. Но если в вопросе секретных документов и подстрекательстве к мятежу будет увахлено уголовное решение, определенное количество вменяемых республиканцев не захотят иметь с ним дел. Ведь это бьет по святому - Конституции США.

А кого республиканцы могут поддержать вместо Трампа?

У них есть две кандидатуры – ДеСантис и Хейли, которые сейчас почти сравнялись в рейтинге (в частности, Хейли неплохо показала себя во время недавних публичных дебатов). И (что чрезвычайно важно) к ней перешли несколько очень влиятельных американских "денежных мешков" и политически активные организации. А это значит, что Ники Хейли будет иметь большие деньги на рекламу на ТВ и радио, не говоря уже о социальных сетях. Но главное, что ее команда сможет оперировать большими данными-в частности, ими проводился опрос различных слоев населения, поэтому они очень хорошо понимают эту картинку происходящего в головах республиканцев. Поэтому это может помочь ей достучаться до сердец городских республиканцев. Кроме того, они имеют разветвленную систему агитаторов, которые будут ходить от одной двери к другой, и это – лучшая форма пропаганды. К тому же, Хейли очень интересная и харизматичная кандидатура: она дважды была губернатором, занимала должность спецпредставителем при ООН, то есть имеет опыт дипломатической работы. Все это может сыграть важную роль.

Если Трампа не будет, эти двое, Хейли и ДеСантис, будут самыми близкими к нему по рейтингу. Потому что, например, рейтинг Рамасвами около 5%. У того же Криса Кристи, традиционного республиканца рейгановского типа, который в случае избрания Трампа кандидатом от республиканцев, поскольку тот представляет угрозу для США, призвал голосовать за Байдена. Он единственный, кто публично критикует Трампа, и считает, что действия Трампа связаны с его тщеславием и самодурством. В отличие от Хейли, которая во многих вопросах поддерживала политику Трампа, потому что стремится сохранить поддержку трампистов одновременно с приверженностью вменяемых республиканцев.

Мы в Украине будем надеяться, что это будет Хейли, которая с начала полномасштабного вторжения является последовательной сторонницей поддержки Украины и считает Путина угрозой. Тогда как ДеСантис в свое время называл войну в Украине "территориальным спором между Украиной и Россией" (после чего он, кстати, потерял несколько процентов популярности).

Еще рано говорить об определенной траектории - Трамп до сих пор остается наиболее вероятной кандидатурой от республиканцев.

Каковы, на ваш взгляд, перспективы дела об импичменте Байдена - насколько это вредит или, наоборот, в пользу Байдена?

В отличие от того, как импичмент воспринимают в Украине, в США за отстранение президента в любом случае должен быть голосовать Конгресс. В сенате пока сохраняется демократическое большинство, поэтому голосов, чтобы довести дело до конца, конечно, не будет. Этот импичмент однозначно политически мотивирован и не имеет юридического успеха. Политического, в принципе тоже, кроме пропагандистского, ведь республиканцы на его фоне говорят о несправедливости.

Соответственно, если Трампа все-таки допустят к выборам, у нас снова будет борьба между Байденом и Трампом, как и четыре года назад?

Конечно, здесь могут сыграть роль различные факторы. В частности, мобилизация электората - мол, если не изберете нашего кандидата, то произойдет крах демократии. Кто здесь будет более ловким, сказать сложно.

Текущие выборы могут кардинально изменить Соединенные Штаты. Трамп заявлял, что он будет диктатором на один день, и это, хоть и было сказано в шутку, не может не настораживать. Тем более, что во время своего президентства он мог идти на юридически невзвешенные решения, начиная с его первого решения о запрете на въезд в Соединенные Штаты из семи исламских стран. К тому же, Трамп имеет большие планы на борьбу с так называемым deep state ("глубинным государством"), поскольку у него есть большое недоверие к дипломатам, государственным служащим, военным. И, конечно, это будет разрушением системы, которую США строили если не веками, то десятилетиями.

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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