Путин планирует напасть на НАТО и надеется на Трампа – Сотник

Глава Кремля держит руку на "ядерной кнопке" и надеется, что на президентских выборах в США выиграет Трамп.

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Путин планирует напасть на НАТО и надеется на Трампа/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Страна-агрессор Россия хочет захватить Украину и дальше может замахнуться даже на страны НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин привык шантажировать мир тем, что он может применить ядерное оружие. Глава Кремля и дальше будет держать руку на кнопке, пытаясь таким образом влиять на другие страны. Такое мнение высказал журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник в интервью Главреду.

Сотник считает, что Россия и в самом деле не исключает варианта осуществить нападение на страны, которые являются членами НАТО. Но в РФ не представляют, как именно это должно происходить.

"Я не знаю. Думаю, они и сами не знают. Наверное, считают, что рванут всей своей массой, и эта болотная трясина, жижа, пойдет на Европу, после чего все, мол, разбегутся. И побежит Европа. Куда побежит – Бог его знает", – отмечает журналист.

По словам Сотника, у россиян есть последний аргумент, которым они размахивали всю предыдущую путинскую шестилетку и будут размахивать сейчас – ядерное оружие.

"Путин просто будет держать лапу на кнопке и говорить: вот завтрашний день – последний. Всё будет завтра, вы увидите "грибной сезон". А уж под вечер скажет: "Ха, пошутил-пошутил, обманули дурачка... Это будет завтра", – сказал журналист.

Также он добавил, что Путин надеется на то, что в президентских выборах в США в 2024 году выиграет Дональд Трамп.

"А кто будет способен долго выдержать такое напряжение? США, Европа? Мы еще не знаем, кто за год в Штатах придет к власти. Путин очень надеется на Трампа. Причем Трамп не скрывает своих намерений – он говорит: Я приду к власти, и мы выйдем из НАТО, больше не будем платить в Альянс ни цента. А ведь Штаты на данный момент наполняют бюджет НАТО на 70%. И что тогда будет? Как себе это представляет Путин? Как-то, наверное, и представляет", – отметил Сотник.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Зеленский собрал военное руководство на Ставку – обсудили план войны на 2024 год. Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

Также ранее журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал, когда завершится война России против Украины. Сотник считает, что война будет идти столько, сколько продержится Российская Федерация с Путиным.

Напомним, ранее стало известно, кто не подлежит призыву в ВСУ согласно новому законопроекту о мобилизации. Ряд категорий украинцев не будет подлежать мобилизации.

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