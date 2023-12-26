Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

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Погода в Украине на Новый год - где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине на Новый год преимущественно будет бесснежной и относительно теплой. Снег и мороз ожидаются лишь на небольшой территории нашего государства, а в большинстве областей будет дождь, морось и плюсовая температура воздуха.

Тенденция теплой, влажной и преимущественно бесснежной погоды сохранится 31 декабря 2023 года и 1 января 2024-го. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что в этот период времени будут проходить атмосферные фронты с запада и будет преобладать циклоническая деятельность.

Погода в Украине 31 декабря

Днем 31 декабря в западных, северных и центральных областях нашего государства пройдет дождь, местами с мокрым снегом. В восточной и южной части Украины существенных осадков в этот день не предвидится.

"В новогоднюю ночь под влиянием слабого барического гребня с юга существенных осадков не ожидается по всей стране, и только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег, мокрый снег", – отметил синоптик.

Погода в Украине 1 января

В первый день нового 2024-го года практически на всю территорию нашего государства будет влиять балтийский циклон и его фронты. В этот день ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, мороси, мокрого снега. Также будут наблюдаться туманы, местами гололедица.

Температура воздуха днем 31 декабря и 1 января составит от +3 до +8 градусов, в новогоднюю ночь будет колебаться около 0 градусов. В южной части и в Крыму новогодняя ночь пройдет при температуре от +1 до +6 градусов, днем 1 января повысится до +6...+11 градусов.

Погода в Украине 31 декабря/ Укргидрометцентр

"Как видим, за счет аномально высоких температур в большинстве областей нашей страны Новый год пройдет без снега, а вот в Карпатах можно любоваться настоящей зимней сказкой при небольшом морозе в пределах -1...-6 градусов и слабой метели. Также кратковременное выпадение снега и формирование временного снежного покрова возможно на крайнем севере Украины и в районе Полесья", – рассказал Кибальчич.

Также синоптик показал прогностическую карту, на которые показана возможная площадь и мощность снежного покрова в Украине на день 1 января 2024 года. Кибальчич объяснил, что темно-серая заливка на карте соответствует полному отсутствию снега.

Карта погоды в Украине 1 сентября 2024 года/ meteoprog

"При этом в высокогорной части Карпат по состоянию на текущий момент высота снежного покрова уже достигает 30-154 см, согласно данным наблюдений на станциях Драгобрат, Плай и Пожаревская. И в ближайшие дни в этой местности прирост снега будет только увеличиваться", – добавил синоптик.

Погода в Украине

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода на Новый год. Нетипичное тепло накроет Украину в конце декабря. Лишь кое-где температура воздуха будет падать ниже нуля.

Также раньше синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. В Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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