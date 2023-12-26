Удары по территории Украины на Новый год: в ВСУ предупредили об угрозе

Гуменюк предупредила о возможных ракетно-дроновых ударах по территории Украины на Новый год и в период новогодних праздников.

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Россияне могут нанести ракетный удар по территории Украины на Новый год / Коллаж Главред, фото: ГСЧС во Львовской области, Максим Козицкий

Российские оккупационные войска осуществили масштабную воздушную атаку на Украине накануне Рождества, поэтому на Новый год украинцам следует быть готовыми к подобным действиям врага. Об этом заявила на брифинге глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНИАН.

"Мы находимся в состоянии войны, мы знаем, что коварный враг может нанести удары в любое время, на любых направлениях. Очевидно, что даже Святой вечер не остановил, атаки были мощными. Поэтому надо быть начеку, чтобы обезопасить себя. Если раздается сигнал воздушной тревоги - не пренебрегать", - подчеркнула она.

Гуменюк отметила, что для российских воздушных атак характерно их направление преимущественно на гражданскую инфраструктуру. Например, в декабре эти атаки привели к повреждению портовой инфраструктуры, складов для хранения зерна и значительного количества жилых домов непосредственно в зоне конфликта.

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"Очень характерным является то, что враг очень часто бьет по гражданским лечебным учреждениям, в частности Херсона. Это просто вот такой большой приоритет, в частности, на Херсонщине – это для оккупантов как обязательная программа", - рассказала Гуменюк и добавила, что для уничтожения больниц и учебных заведений враг не жалеет даже ценных ракет.

Обстрелы территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в субботу 23 декабря российские оккупанты совершили массированный удар по Херсону, что привело к возникновению нескольких пожаров в городе. В частности, повреждены газовые сети, а также больница. Об этом сообщили в Telegram глава городской военной администрации Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что воздушные атаки РФ на Киев продолжаются, и необходимо готовиться к худшему сценарию. Возможной целью вражеского нападения может стать правительственный квартал или другие важные объекты в городе.

Военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский отметил, что российские оккупанты используют дроны-камикадзе как средство для истощения системы противовоздушной обороны Украины.

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