Сотни оккупантов уничтожили вместе с техникой: детали мощного удара ВСУ на юге

Защитники Украины устойчиво держат оборону и проводят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

https://glavred.info/ukraine/sotni-okkupantov-unichtozhili-vmeste-s-tehnikoy-detali-moshchnogo-udara-vsu-na-yuge-10533950.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты продолжают совершать пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации на Таврическом направлении, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

За прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 702 артобстрела, сообщил он.

"Наши защитники и защитницы устойчиво держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - подчеркнул Александр Тарнавский.

видео дня

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 368 человек и 29 единиц военной техники. В частности:

5 танков;

5 ББМ;

4 артсистемы;

8 БПЛА;

5 автомобилей;

2 единицы специальной техники.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.