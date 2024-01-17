Сотни оккупантов уничтожили вместе с техникой: детали мощного удара ВСУ на юге

Российские оккупанты продолжают совершать пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации на Таврическом направлении, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
За прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 702 артобстрела, сообщил он.
"Наши защитники и защитницы устойчиво держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - подчеркнул Александр Тарнавский.
Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 368 человек и 29 единиц военной техники. В частности:
- 5 танков;
- 5 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 8 БПЛА;
- 5 автомобилей;
- 2 единицы специальной техники.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.
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