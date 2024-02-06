Маски сняты: Такер Карлсон похвастался интервью с Путиным и "пригласил" Зеленского

Американский пророссийский пропагандист Такер Карлсон прибыл в Москву и намерен в ближайшее время взять интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина.
Это подтвердил сам Карлсон, пишут российские СМИ. Карлсон, обсуждая предстоящее интервью с Путиным, сказал, что "это скоро будет сделано".
Карлсон также добавил, что якобы большая часть американцев не знает "что именно происходит в России и Украине".
Пророссийский пропагандист отдельно заявил, что якобы "самостоятельно оплатил путешествие в Москву".
Кроме того, Такер Карлсон, неоднократно оскорблявший Зеленского, объявил о намерении добиваться интервью еще и от украинского президента.
Кто такой Такер Карлсон
С начала полномасштабного вторжения РФ американский ведущий Такер Карлсон превратился в пророссийского пропагандиста, продвигающего нарратив поражения Украины в войне с Россией. Сочинял сказки, что это, мол, сама Украина подорвала Каховскую ГЭС.
Кроме того, Карлсон выступает за прекращение помощи США Украине, обвиняя во всех грехах Запад и лично Джо Байдена.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал Карлсона "негодяем и украинофобом".
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