Маски сняты: Такер Карлсон похвастался интервью с Путиным и "пригласил" Зеленского

Пропагандист неоднократно оскорблял украинского президента.

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Карлсон оказался в Москве / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

Американский пророссийский пропагандист Такер Карлсон прибыл в Москву и намерен в ближайшее время взять интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина.

Это подтвердил сам Карлсон, пишут российские СМИ. Карлсон, обсуждая предстоящее интервью с Путиным, сказал, что "это скоро будет сделано".

Карлсон также добавил, что якобы большая часть американцев не знает "что именно происходит в России и Украине".

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Пророссийский пропагандист отдельно заявил, что якобы "самостоятельно оплатил путешествие в Москву".

Кроме того, Такер Карлсон, неоднократно оскорблявший Зеленского, объявил о намерении добиваться интервью еще и от украинского президента.

Кто такой Такер Карлсон

С начала полномасштабного вторжения РФ американский ведущий Такер Карлсон превратился в пророссийского пропагандиста, продвигающего нарратив поражения Украины в войне с Россией. Сочинял сказки, что это, мол, сама Украина подорвала Каховскую ГЭС.

Кроме того, Карлсон выступает за прекращение помощи США Украине, обвиняя во всех грехах Запад и лично Джо Байдена.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал Карлсона "негодяем и украинофобом".

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