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Обвал фронта возле Авдеевки: полковник ВСУ спрогнозировал ход боев за город

Юрий Берендий
7 февраля 2024, 03:07
Свитан отмечает, что ситуация на Авдеевском направлении ухудшилась, однако в случае захвата россиянами Авдеевки значительного обвала фронта не произойдет.
Обвал фронта возле Авдеевки: полковник ВСУ спрогнозировал ход боев за город
Полковник ВСУ спрогнозировал ход боев за Авдеевку / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap.live

Вооруженные силы Украины совершили прорыв на Авдеевском направлении, в результате чего отбили некоторые позиции врага. Однако общая ситуация вокруг города остается чрезвычайно сложной. Российские войска на этом направлении несут большие потери, в частности, вблизи города есть участок размером с футбольное поле, который полностью покрыт трупами оккупантов. Об этом сообщил в эфире 24 канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Свитан подчеркнул, что необходимо удерживать трассу в Авдеевку под контролем, чтобы российские оккупационные войска не смогли взять ее даже под огневой контроль.

Он добавил, что украинские силы имеют армейский запас в городе, которого может хватить на месяц. Артиллерия вокруг города удерживала россиян в огненном мешке и не давала им осуществлять успешное продвижение в направлении Авдеевки, но с текущей нехваткой боеприпасов это усложняется.

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"Катастрофы не будет абсолютно никакой. За 3 последних месяца, когда Силы обороны невероятными усилиями удерживают Авдеевку, удалось отстроить линию обороны западнее. Не надо теперь проваливаться до Карловки и терять 20 - 30 километров нашей территории с обвалом фронта и отходом на вторую линию обороны", - отметил полковник запаса ВСУ.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, линия обеспечения к Авдеевке через Ласточкино является критически важной, поскольку бесперебойное функционирование этого транспортного коридора является необходимым для удержания города вооруженными силами Украины.

Также украинские защитники продвинулись на Авдеевском направлении и принимали активное участие в боях на разных участках фронта.

Напомним, что Силы обороны Украины перешли к оборонительным операциям в боях с оккупантами, избегая затяжных сражений. Авдеевка остается эпицентром боевых действий, где российские оккупанты пытаются получить преимущество.

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война в Украине Авдеевка
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