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Оккупанты бьют по всему и со всего: в Авдеевке критическая ситуация - Барабаш

Руслана Заклинская
6 февраля 2024, 14:49
Отдельные группы оккупантов пытаются пройти в Авдеевку, но украинские военные их уничтожают, рассказал руководитель Авдеевской МВА.
Оккупанты бьют по всему и со всего: в Авдеевке критическая ситуация - Барабаш
Отдельные группы оккупантов пытаются пройти в город / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / Виталий Барабаш, Командование объединенных сил ВСУ

Российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, пытаясь захватить город до псевдовыборов в РФ. Ситуация в Авдеевке очень сложная и местами критическая. Об этом рассказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

"Ситуация очень сложная, очень напряженная. Если мы несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо. То сейчас очень сложно, и даже можно сказать, что где-то местами критическая ситуация. Конечно, это не значит, что все пропало, что все совсем плохо, но враг бросает очень большие силы на наш город. Любой ценой они пытаются выполнить поставленную перед ними задачу. В первую очередь это взять город Авдеевка до псевдовыборов в РФ", - подчеркнул Барабаш.

По словам главы Авдеевской МВА, оккупанты бросают значительные силы, но украинские войска отбивают их. Несмотря на многочисленные обстрелы и авиационные атаки, линия обороны держится. Уличных боев в городе нет, но есть отдельные столкновения.

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"Если немного цифр, то за минувшие сутки 37 КАБов прилетели в наш город. 746 КАБов уже залетели в город начиная с 1 января. Около 50 массированных обстрелов произошли за эти сутки. Бьют по всему и со всего. В городе еще остаются 945 горожан. Запланирована эвакуация. Надеюсь, что все пройдет без осложнений. Но люди не очень охотно выезжают", - добавил Барабаш.

Бои возле Авдеевки

Как сообщал Главред, линия обеспечения к Авдеевке через Ласточкино является критически важной. Вооруженные силы Украины могут удерживать город только при бесперебойном функционировании этого транспортного коридора.

Также украинские защитники продвинулись на Авдеевском направлении и активно участвовали в боях на разных участках фронта. По данным Института изучения войны, их продвижение зафиксировано на северо-восток от Невельского и на юго-запад от Авдеевки.

Напомним, Силы обороны Украины перешли к оборонительным операциям в боях с оккупантами, избегая затяжных сражений. Авдеевка остается эпицентром боевых действий, где российские оккупанты пытаются получить преимущество. ВСУ успешно удерживают свои позиции, нанося максимальный ущерб врагу.

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