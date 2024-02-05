Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

В России негодуют, что свои же "слили" координаты Пасечника и других коллаборантов.

https://glavred.info/ukraine/udar-po-okkupantam-v-lisichanske-vsplyli-novye-podrobnosti-po-dvuhsotym-10539290.html Ссылка скопирована

ВСУ ударили по сходке оккупантов в Лисичанке / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В результате удара ВСУ по топ-коллаборантам в Лисичанске ликвидировано не менее 30 предателей, признаются в российских провоенных кругах.

Более того, оккупанты подозревают, что по коллаборационным "властям" навели свои же - целью атаки якобы был главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, однако того предупредили.

Утверждается, что вследствие удара ликвидировано, помимо Потелещенко, еще 32 предателя. Среди них якобы не только "депутаты", но и офицеры, а также "серьезные московские гости из числа военных". Их фамилии не называют якобы из-за страха "дестабилизации" в высших военных кругах России.

видео дня

В российской ФСБ подозревают, что координаты оккупантов могло слить окружение другого коллаборанта Игоря Плотницкого, у которого напряженные отношения с Пасечником.

Удар по оккупантам в Лисичанске

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лисичанске были уничтожены сотрудники ФСБ и командиры оккупантов. В захваченном Лисичанске в результате взрыва в здании уничтожено около сотни оккупантов РФ.

Прилет был в то время, когда оккупанты собрались в ресторане. Причем список погибших в ресторане составляют сами оккупанты.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта...", - уточнил представитель военной администрации города.

Позже стало известно, что в результате удара по ресторану был ликвидирован так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко. Также в росСМИ писали о 28 "двухсотых".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.