Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

В результате удара ВСУ по топ-коллаборантам в Лисичанске ликвидировано не менее 30 предателей, признаются в российских провоенных кругах.
Более того, оккупанты подозревают, что по коллаборационным "властям" навели свои же - целью атаки якобы был главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, однако того предупредили.
Утверждается, что вследствие удара ликвидировано, помимо Потелещенко, еще 32 предателя. Среди них якобы не только "депутаты", но и офицеры, а также "серьезные московские гости из числа военных". Их фамилии не называют якобы из-за страха "дестабилизации" в высших военных кругах России.
В российской ФСБ подозревают, что координаты оккупантов могло слить окружение другого коллаборанта Игоря Плотницкого, у которого напряженные отношения с Пасечником.
Удар по оккупантам в Лисичанске
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лисичанске были уничтожены сотрудники ФСБ и командиры оккупантов. В захваченном Лисичанске в результате взрыва в здании уничтожено около сотни оккупантов РФ.
Прилет был в то время, когда оккупанты собрались в ресторане. Причем список погибших в ресторане составляют сами оккупанты.
"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта...", - уточнил представитель военной администрации города.
Позже стало известно, что в результате удара по ресторану был ликвидирован так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко. Также в росСМИ писали о 28 "двухсотых".
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