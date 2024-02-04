Накрыли сходку оккупантов: детали удара по ресторану в захваченном Лисичанске

Ресторан Adriatic оккупанты использовали в своих целях, пояснили в военной администрации.

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Результат прилета по оккупантам в ресторане Adriatic / Новости Донбасса

Во время сбора оккупантов в ресторане Adriatic в захваченном РФ Лисичанске Луганской области по заведению был нанесен удар.

Точка также использовалась с целью выпекания хлеба для вражеских войск, говорится в материале Суспільне Донбас.

Как рассказали переселенцы из Лисичанска, на одном из видео, опубликованном оккупантами РФ, они узнали заведение – ресторан под названием Adriatic. Он был расположен в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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Подробности удара по оккупантам

В свою очередь в Лисичанской городской военной администрации уточнили, что пекарню оккупанты организовали в заведении уже после захвата города.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта...", - уточнил представитель военной администрации города.

Он говорит, что прилет был в то время, когда оккупанты собрались в ресторане. Причем список погибших в ресторане составляют сами оккупанты.

По информации от местных жителей, которые сейчас выехали из города, в списке есть фамилия владельца заведения – местного бизнесмена, который имел в Лисичанске также магазины. Кроме того, местные узнали фамилию мужчины, который работал в "налоговой", созданной оккупантами в городе.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили батальон Ахмат в Лисичанске. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона Ахмат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лисичанске были уничтожены сотрудники ФСБ и командиры оккупантов. В захваченном Лисичанске в результате взрыва в здании уничтожено около сотни оккупантов РФ.

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