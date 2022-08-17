Удар по базе РФ в Лисичанске: уничтожены сотрудники ФСБ и командиры оккупантов

В захваченном Лисичанске в результате взрыва в здании погибли около сотни оккупантов РФ.
В результате удара по базе российских оккупантов в захваченном Лисичанске Луганской области были уничтожены командиры оккупационных войск РФ.
В итоге было разрушено здание, где оккупанты обустроили штаб, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, в оккупированном Лисичанске от взрыва в здании погибли около сотни россиян. Большинство погибших – это руководство 2-армейского корпуса и ориентировочно 20 представителей российской ФСБ.
Как сообщалось, в результате взрыва в Лисичанске было разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.
Также сообщалось, что украинские воины пошли на штурм позиций российских оккупантов в селе Ивановка на Херсонщине и выбили их из населенного пункта. Военнослужащие из 518-го отдельного батальона специального назначения штурмовали оккупантов 30 июня. Уже на следующий день к ним на подмогу пришли бойцы 60-й отдельной пехотной бригады. ВСУ завладели трофейной техникой оккупантов.
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