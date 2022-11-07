ВСУ разгромили батальон Ахмат в Лисичанске: десятки кадыровцев уничтожены

ВСУ разгромили батальон кадыровцев / Reuters

Потери российских войск в Горловке составили 9 боевых машин, а живой силы в Майорске и Лисичанске – около 60 человек убитыми и 135 ранеными.

Подтверждено поражение противника за предыдущие дни. В частности, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести.

А в населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Напомним, в результате удачного маневра и атаки бойцы Вооруженных сил Украины заставили кадыровских боевиков сбежать с одного из опорных пунктов на поле боя.

Соответствующие кадры опубликованы в Сети. Вероятно, съемки вел один из кадыровских наемников. Не исключено, что он был участником заградотрядов, сдерживающих беспорядочное бегство оккупантов.

Зафиксирован обстрел позиций рашистов. Затем в кадр попали отступающие террористы РФ, которые тащили раненых.

Ранее в селе Каиры Горностаевского района Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожены более 50 бандитов-кадыровцев.

Об этом стало известно после разбора обломков зданий, по которым 24 октября ударили украинские воины.

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