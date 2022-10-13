"Не удержим фронт": ВСУ зашли во фланг, кадыровцы позорно сбежали с поля боя

Кадыровцы позорно сбежали от ВСУ / Скриншот

В результате удачного маневра и атаки бойцы Вооруженных сил Украины заставили кадыровских боевиков сбежать с одного из опорных пунктов на поле боя.

Соответствующие кадры опубликован в Сети. Вероятно, съемки вел один из кадыровских наемников. Не исключено, что он был участником заградотрядов, сдерживающих беспорядочное бегство оккупантов.

Зафиксирован обстрел позиций рашистов. Затем в кадр попали отступающие террористы РФ, которые тащили раненых.

Затем из окопов побежали все оккупанты, а на вопли чеченских террористов они ответили, что не могут удержать фронт и поэтому бегут с поля боя. После чего кадыровцы собрали оружие и также сбежали от бойцов ВСУ.

/ Скриншот

Наступление ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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