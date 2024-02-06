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Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 03:52
Эксперт указывает на то, что ситуация в Авдеевке остается тяжелой, россияне продолжают активное наступление на город с севера и с юга.
Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку
Эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на военных, 4 февраля сообщил, что российские военные, вероятно, используя плохие погодные условия смогли прорваться к Авдеевке в Донецкой области. Он отмечал, что российские штурмовые отряды смогли зайти в город со стороны так называемого Авдеевского карьера. Военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию в Авдеевке.

По словам эксперта, российские оккупационные войска пытаются укрепить свои успехи продолжая наступательные операции с севера и с юга от города Авдеевка.

"Ситуация обострилась. Две недели назад был прорыв (россиян - ред.) с востока. Россияне с севера приблизились к главной артерии, которая выполняет логистическую функцию для нашего гарнизона, действительно ситуация тяжелая. Но на самом деле, если командование использует резервы, которые есть, то в принципе худший сценарий можно будет предотвратить", - указывает Михаил Самусь.

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Он добавил, что украинский Генштаб понимает все риски от ситуации, сложившейся на Авдеевском направлении и сможет вовремя сделать все необходимые меры для того, чтобы не произошло худшего сценария.

Кроме того Михаил Самусь отметил, что Силы обороны Украины находятся в обороне на всех направлениях фронта.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные операции к северу от Авдеевки. Об этом сообщили аналитики Deep State.

Силы обороны Украины перешли к оборонительным операциям на линии фронта. Они пытаются нанести максимальный ущерб врагу. Эпицентром боевых действий остается Авдеевка в Донецкой области.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал информацию о продвижении российских оккупантов на направлении Авдеевки.

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Авдеевка война России и Украины
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