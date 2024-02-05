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Враг зацепился за Авдеевку: Свитан раскрыл неожиданные планы россиян

Алексей Тесля
5 февраля 2024, 03:30
Враг пытается взять ВСУ в полуокружение и выдавить наши войска, предупредил Роман Свитан.
Свитан, наступление
Роман Свитан рассказал о боях на востоке / коллаж Главред, фото 43 отдельная механизированная бригада и скриншот

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал информацию о том, что российские оккупанты продвинулись на Авдеевском направлении.

"Карта Deep State опубликовала, что на Авдеевском направлении у врага зафиксированы продвижения с севера в сторону песчаного карьера. Ранее на юге россияне продвинулись возле Авдеевского коксохима", - отметил он в комментарии Каналу 24.

Эксперт пояснил, что враг пытается взять ВСУ в полуокружение, выдавить наши войска с этого отрезка фронта.

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"На севере кое-где пересекли железнодорожную дорогу. Ранее украинская армия сдерживала их с помощью плотного артиллерийского огня, сейчас количество боеприпасов значительно уменьшилось", - предупредил он.

Вместе с тем военный эксперт спрогнозировал вероятное развитие ситуации в районе Авдеевки.

"Как только появится более серьезная партия боеприпасов, эти позиции сразу вернутся, потому что они находятся в низинах, а украинские батареи на высоте", – добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Авдеевке российской армии удалось навязать ВСУ бои на южной окраине города.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как ранее сообщалось, Авдеевка под угрозой захвата. Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

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Авдеевка Роман Свитан
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