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Части пенсионеров могут перестать начислять деньги на карточки: кто рискует

Дмитрий Видоменко
5 февраля 2024, 16:56
Украинским пенсионерам не блокируют банковские карты, на которых нет движения средств. Об этом вполне конкретно заявили в Минсоцполитики.
Части пенсионеров могут перестать начислять деньги на карточки: кто рискует
Части пенсионеров могут перестать начислять деньги на карточки? / коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Украинским пенсионерам не блокируют банковские карты, на которых не движутся никак денежные средства. Об этом сообщили чиновники из Минсоцполитики.

Они говорят, что в этом случае пенсию лишь прекращают начислять на такой карточный счет – и то, лишь до момента выяснения обстоятельств и прохождения физической идентификации.

Соответственно, прекращение начисления происходит, только если пенсионер не пользовался своей картой в течение шести месяцев.

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"Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как (ВПЛ) до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет", – рассказали представители ведомства.

При этом в Минсоцполитики который раз подчеркнули ‒ сама карта не блокируется. То есть пенсионер вполне может распоряжаться накопленными на ней денежными средствами.

"Во-первых, потому что никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт", – рассказали в ведомстве.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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