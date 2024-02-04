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Социальная пенсия: кому она положена и какого она размера в 2024-м

Дмитрий Видоменко
4 февраля 2024, 10:38
Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия страхового стажа, могут получать социальную пенсию
Пенсии, мужчина
Кому она принадлежит и какого она размера в 2024-м? / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили необходимый страховой стаж для пенсии, могут получать временную помощь (так называемую социальную пенсию). Об этом сообщается на официальном веб-портале Минсоцполитики.

Кому назначают социальную пенсию

С 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь как минимум 31 год страхового стажа. Те, у кого в 60 лет нет достаточного стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года — при наличии стажа не менее 21 года.

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По достижении 65 лет право на назначение пенсии по возрасту имеют лица при наличии страхового стажа от 15 до 21 года.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат (так называемая социальная пенсия по возрасту).

В рамках последних изменений продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти ‒ вплоть до 2028 года. То есть, чтобы в этом году выйти на пенсию в 60 лет, в 2028 году нужно будет не менее 35 лет стажа.

Какой размер социальной пенсии в 2024 году

Размер такой выплаты в 2024 году составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые полгода с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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