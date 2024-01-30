Части пенсионеров остановят выплату пенсий: кто рискует остаться без денег

Пенсии в Украине без физической проверки будут платить только до 31 марта, потом выплаты заблокируют.

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Некоторым украинским пенсионерам прекратят выплачивать пенсию с 31 марта / Коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

В Украине будут выплачивать пенсии без физической идентификации лишь до 31 марта. Украинские внутренне перемещенные лица, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, должны осуществить физическую идентификацию, чтобы продолжить получать пенсионные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Физическая идентификация является стандартной процедурой в Украине для подтверждения личности и правомерности получения социальных выплат. Пенсионерам предоставляется срок до 31 марта, чтобы осуществить эту процедуру.

Согласно этому решению, лица могут пройти идентификацию в отделениях Пенсионного фонда или Ощадбанка, а также удаленно через электронный кабинет ПФУ или осуществить видеоидентификацию.

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Если процедура идентификации не будет завершена до указанного срока, пенсия будет накапливаться на счету получателя, но не будет выплачиваться. После успешной идентификации все накопленные средства будут переведены на расчетный счет получателя.

Способы идентификации пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, которые получают пенсии через текущий счет в Ощадбанке, предложено несколько альтернативных методов идентификации:

Авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис". Идентификация через видеоконференцсвязь, которую проводят территориальные органы ПФУ. Идентификация пенсионеров в Ощадбанке. Удостоверение личности в установленном порядке по обращению получателя, временно проживающего за рубежом, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины, подтверждающим факт того, что лицо является живым.

Норма физической идентификации пенсионеров

Важно отметить, что норма физической идентификации для получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для проверки легитимности получения средств от государства и обеспечения того, что выплаты получают именно те лица, которым они предназначены.

Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не испытывали необходимости в соблюдении этой нормы в течение многих лет, поскольку физическая идентификация осуществлялась способами, которые не требовали значительных усилий. Идентификация проводилась при обращении в банк за получением новой пластиковой карты или при вручении пенсий почтальоном, что было удобным для многих получателей.

В течение последних трех лет существовала определенная категория граждан, которым не нужно было проходить физическую идентификацию. Это касалось лиц, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года. В связи с окончанием карантина, установленного из-за пандемии COVID-19, с 1 июля 2023 года норма о физической идентификации возобновила свое действие и теперь она является обязательной для всех получателей пенсий в Украине.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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