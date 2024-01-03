Деньги на пенсии пока будут, но проблемы появятся в другом: чем грозит остановка помощи ЕС

Киев должен потратить не менее 60 млрд долларов на оборону, иначе дисбаланс между расходами РФ и Украины "достигнет опасного значения".

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Помощь в 50 млрд евро от ЕС оказалась под вопросом / Коллаж Главреда. Фото: unsplash.com

Социальные выплаты в случае задержки помощи ЕС замораживать и задерживать пока никто не будет, потому что деньги на ближайшее время можно взять из внутренних источников - резерва Нацбанка и эмиссии. Однако, отметил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ, проблемы могут появится в другом.

В интервью Главреду Кущ объяснил, что прежде всего остановка финпомощи ЕС ударит по украинской армии.

"Основные проблемы проявятся в контексте финансирования оборонного сектора. Потому что мы получаем огромное количество материально-технической помощи, и если ее объем будет уменьшен, то нам придется покупать оружие и боеприпасы, а также производить их самостоятельно", - сказал Кущ. видео дня

В обоих случаях на это нужны деньги, добавил он.

При этом мы должны понимать, что Россия в 2024 году потратит на армию рекордные 112,49 миллиарда долларов, примерно 6 процентов ВВП. И для того, чтобы Украина могла вытеснять РФ и вести активную борьбу с ней, нужно иметь сопоставимый военный бюджет объемом примерно 100 миллиардов долларов.

"Для того, чтобы хотя бы сдерживать ее - как минимум половину такого бюджета, то есть примерно 60 миллиардов долларов. И если расходы Украины на сектор будет меньше этой суммы, в таком случае дисбаланс между военными расходами Украины и РФ достигнет опасного для нас значения", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Помощь ЕС Украине под вопросом

В политических кругах ЕС до сих пор спорят по поводу выделения Украине 50 млрд евро финпомощи. Одобрение выделенной суммы на нужды Киева тормозит Венгрия и ее пророссийское правительство.

Как пишет The Financial Times, в ЕС планируют выделять финансовую помощь по специальной процедуре, "которая дает Брюсселю рычаги, чтобы в Венгрии придерживались верховенства права и демократических принципов". Во-вторых, вспомнили о статье 7 - "наказание за нарушение законности". Речь идет об отмене права голоса.

В частности, если вето Орбана не удастся преодолеть на саммите, запланированном на 1 февраля, Евросоюз готовит резервный план, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро помощи в обход Орбана. Эта схема будет предусматривать предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволит Европейской комиссии заимствовать деньги в интересах Киева на рынках капитала.

Также западные союзники Украины хотят согласовать план конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. Financial Times отмечает, что ЕС пока не арестовывает сами российские активы, а изучает способы изъятия доходов, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 млрд евро.

По словам экономиста Алексея Куща, Украина может продержаться без финансовой помощи Запада до 2025 года, если будут выполнены несколько условий. Но в таком случае к 2025 году Киев подойдет обескровленным с точки зрения финансов.

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