Как украинцам "добрать" стаж и не остаться без пенсии: инструкция по покупке

Украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения официального договора и без посещения государственных учреждений.

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Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и возможностей, говорят чиновники / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы могут докупить страховой стаж себе или другим лицам без заключения договора в бумажном видео и без посещения профильных государственных учреждений. Об этом рассказывается на Правительственном портале.

Договор о покупке стажа заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания типового договора о добровольной уплате страховых взносов.

Для заключения договора человек может авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис либо GOV.ID. И таким образом документ подписывается путем наложения на него КЭП.

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Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать и работающие граждане, и неработающие. Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о них.

А периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и возможностей.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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