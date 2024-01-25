УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

Дмитрий Видоменко
25 января 2024, 18:45
В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий. Размер повышения составит 13%, однако далеко не все пенсионеры могут рассчитывать на такую прибавку.
Бабушка, монеты
Сильно ли увеличат выплаты украинским пенсионерам весной? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 марта 2024 запланировано проведение новой индексации пенсий. Размер повышения составит 13%. Однако, говорят эксперты, далеко не все пенсионеры могут рассчитывать на такую прибавку, говорится в материале портала "Обозреватель".

По результатам индексации повышение пенсий произойдет не для всех, утверждают специалисты:

  • будут повышать "голую" пенсию ‒ безо всех возможных надбавок. Если человек сейчас получает надбавки в 13% или больше, индексация может его не коснуться;
  • в некоторых случаях индексация может быть менее 13%;
  • индексация не коснется тех, кто вышел на пенсию в течение последних нескольких лет.

Как говорят эксперты ‒ допустим, что размер пенсии украинцы по формуле составляет 2,5 тысячи грн. После индексации вы сможете получать уже 2,925 тысячи грн. Если же с такой пенсией по формуле украинцу исполнилось 65 лет, он выполнил требования по стажу, то размер его пенсии составит 2840 грн (40% минимальной зарплаты). Тогда его фактическая пенсия вырастет не на 13%, а всего на 3,9%.

видео дня

Следовательно, доплаты (за возраст, за стаж и так далее) не учитывают во время индексации. Поэтому далеко не все украинцы на заслуженном отдыхе получают повышение на обещанные 13%. Однако в некоторых случаях правительство устанавливает минимальный уровень повышения пенсии.

В прошлом году Пенсионный фонд потратил на 156,2 млрд грн больше (746,3 млрд грн). При этом не было ни повышения прожиточного минимума, ни перерасчета пенсий из-за повышения минимальной зарплаты. Расходы на 2024 год запланированы в размере 893,5 млрд грн.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Украина не получит финансовую помощь от США ЕС в начале следующего года, это может привести к задержкам в выплате пенсий и зарплат госслужащим и учителям.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что Пенсионный фонд стабильно удерживается за счет внутренних поступлений от налогоплательщиков, поэтому нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия внешней финансовой поддержки.

Кроме того, Кабинет министров Украины решил продлить срок физической проверки пенсионеров в Сбербанке до 1 апреля 2024 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсии Пенсионный фонд повышение пенсий
Реклама

Главное за день

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

19:17 Синоптик
"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:45 Украина
Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:56

Как Екатерина Бужинская выглядела 30 лет назад: певица показала фото

19:54

Как поменять доллары правильно: в Нацбанке рассказали о важной детали

19:50

На фронте задвухсотили элитного снайпера "Косого": охота длилась всего 3 минутыВидео

19:31

Видит себя "спасителем Европы": Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

19:20

Радовались оккупации Украины: Кошмал рассказала о неприятной поездке в Кишинев

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
19:17

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

19:10

Прошли сутки: Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших Ил-76мнение

19:05

Лунный календарь на 26 января: к чему следует быть внимательным

19:00

Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

Реклама
18:56

Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

18:45

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

18:20

"Процесс переговоров стартовал": Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

18:09

Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

18:02

Что делать если один наушник работает, а один - нет: несложные трюки помогут каждому

18:00

Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "Фаворит", которую патронирует Favbet

18:00

Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

17:45

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:43

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:38

Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

17:26

"Большая война в Европе неизбежна": Латвия призывает укреплять безопасность

Реклама
16:48

Из чего на самом деле изготавливают паприку: ответ поразит всех

16:45

Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

16:44

РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

16:36

Настя Каменских отреагировала на слухи про беременность и развод жутковатым фото

16:35

РФ пошла на штурм ВСУ: ее встретили Брэдли и рой FPV-дронов, все закончилось эпичноВидео

16:24

В Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет - Чернев

16:12

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военногоФото

16:11

Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салатаВидео

16:06

99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

15:47

Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

15:39

Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

15:39

Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине - глава финского МИД

15:32

Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

15:29

Бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов: к чему это привело

15:20

Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

15:02

В Таиланде задержали группу Би-2 и могут депортировать в Россию

14:53

Заполнить документы и доплатить налоги: кто из украинцев обязан поделиться со страной

14:48

На полигоне под Иловайском много погибших оккупантов: РФ пожаловалась на атаку ВСУ

14:34

Молчание обрело голос: Тина Кароль презентовала новый трек ко Дню рожденияВидео

14:26

Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок: 5 простых решений

Реклама
14:19

В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан: кого коснется

14:18

Украинский певец рассказал, как продюсеры мюзикла променяли его на Киркорова

14:12

На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

14:10

Как избавиться от сильной накипи в чайнике: старый и проверенный способ

13:52

"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

13:35

"А впереди горит, горит огнем Синай": рецензия на фильм "Голда"Видео

13:28

В РФ отправили Гиркина в тюрьму на 4 года

13:21

Андрей Шевченко получил новую должность в Украине

13:09

Алхим сплясала и поухмылялась под русскую песню на аллее погибших героев в Хмельницков

13:01

Гороскоп на завтра 26 января 2024: Овну - критика семьи, Рыбам - много внимания

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять