Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий. Размер повышения составит 13%, однако далеко не все пенсионеры могут рассчитывать на такую прибавку.

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Сильно ли увеличат выплаты украинским пенсионерам весной? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 марта 2024 запланировано проведение новой индексации пенсий. Размер повышения составит 13%. Однако, говорят эксперты, далеко не все пенсионеры могут рассчитывать на такую прибавку, говорится в материале портала "Обозреватель".

По результатам индексации повышение пенсий произойдет не для всех, утверждают специалисты:

будут повышать "голую" пенсию ‒ безо всех возможных надбавок. Если человек сейчас получает надбавки в 13% или больше, индексация может его не коснуться;

в некоторых случаях индексация может быть менее 13%;

индексация не коснется тех, кто вышел на пенсию в течение последних нескольких лет.

Как говорят эксперты ‒ допустим, что размер пенсии украинцы по формуле составляет 2,5 тысячи грн. После индексации вы сможете получать уже 2,925 тысячи грн. Если же с такой пенсией по формуле украинцу исполнилось 65 лет, он выполнил требования по стажу, то размер его пенсии составит 2840 грн (40% минимальной зарплаты). Тогда его фактическая пенсия вырастет не на 13%, а всего на 3,9%.

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Следовательно, доплаты (за возраст, за стаж и так далее) не учитывают во время индексации. Поэтому далеко не все украинцы на заслуженном отдыхе получают повышение на обещанные 13%. Однако в некоторых случаях правительство устанавливает минимальный уровень повышения пенсии.

В прошлом году Пенсионный фонд потратил на 156,2 млрд грн больше (746,3 млрд грн). При этом не было ни повышения прожиточного минимума, ни перерасчета пенсий из-за повышения минимальной зарплаты. Расходы на 2024 год запланированы в размере 893,5 млрд грн.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Украина не получит финансовую помощь от США ЕС в начале следующего года, это может привести к задержкам в выплате пенсий и зарплат госслужащим и учителям.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что Пенсионный фонд стабильно удерживается за счет внутренних поступлений от налогоплательщиков, поэтому нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия внешней финансовой поддержки.

Кроме того, Кабинет министров Украины решил продлить срок физической проверки пенсионеров в Сбербанке до 1 апреля 2024 года.

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