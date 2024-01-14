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Пенсии в Украине существенно вырастут: кто будет получать больше уже с 1 марта

Юрий Берендий
14 января 2024, 09:53
В Минсоцполитики рассказали детали относительно запланированной на март 2024 года индексации пенсии.
Пенсии в Украине существенно вырастут: кто будет получать больше уже с 1 марта
Размер пенсии изменится не для всех / коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине планируется индексация пенсий в марте 2024 года. Министерство социальной политики подтвердило намерения провести этот перерасчет. Об этом сообщила министр Оксана Жолнович в интервью для "Укринформ".

"Мы не рассматриваем никаких вариантов переноса. Мы планируем выполнять все наши стандарты, запланированные в рамках этого года. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", - рассказала Жолнович.

Относительно пенсий, глава Минсоцполитики отметила, что в этом плане наши военные играют важную роль. По ее словам, воины не только защищают страну, но и с их зарплат автоматически направляются единые социальные взносы в бюджет, что значительно поддерживает Пенсионный фонд.

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Индексация пенсий запланирована на март, поскольку раньше это невозможно из-за того, что данные статистики поступают не раньше февраля. Без этих данных невозможно точно рассчитать размер индексации.

Формула для расчета индексации включает в себя 50% инфляции за 2023 год и 50% среднего роста зарплаты за последние 36 месяцев. Точный размер пока неизвестен, но в Минфине и Минсоцполитики ожидают, что он составит около 13%. Однако это не означает, что все пенсии увеличатся на 13%, поскольку размер повышения зависит от других факторов.

В частности, повышать будут "голую пенсию". Это тот размер выплаты, который рассчитали по формуле. И размер пенсии по формуле может быть меньше, чем фактический. Так, в Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за стаж, поэтому некоторые украинцы могут получить повышение не на 13%, а, например, на 7%.

Пенсии, которые не успели "устареть", то есть выплачивались недавно, не будут повышены в рамках этой индексации. Индексация необходима для обновления пенсий, которые были назначены давно, поэтому украинцы, которые получали пенсии в прошлом или даже в позапрошлые годы, вероятно, не получат повышения в марте.

По предварительным расчетам, пенсионеры, которые получают "чистую" пенсию в размере 7 692 грн, могут ожидать прибавку в размере 1 тыс. грн.

Что говорят в правительстве?

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство планирует провести индексацию пенсий в марте. По предварительным расчетам Министерства социальной политики, средние пенсии вырастут на 13%.

Премьер-министр также сообщил, что на субсидии из бюджета выделят 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в прошлом году. В целом социальные расходы государственного бюджета в 2024 году составят 470 млрд грн, что на 25 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

"Увеличиваем программу поддержки малообеспеченных семей. Почти вдвое увеличиваем расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью. Увеличиваем минимальную зарплату. Продолжаем помогать внутренне перемещенным лицам", - сообщил Шмыгаль.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Украина не получит финансовую помощь от США ЕС в начале следующего года, это может привести к задержкам в выплате пенсий и зарплат госслужащим и учителям.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что Пенсионный фонд стабильно удерживается за счет внутренних поступлений от налогоплательщиков, поэтому нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия внешней финансовой поддержки.

Кроме того, Кабинет министров Украины решил продлить срок физической проверки пенсионеров в Сбербанке до 1 апреля 2024 года.

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