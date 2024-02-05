В Киеве срочно развернули новые блокпосты: что известно

Как новые блокпосты объясняют военные - читайте ниже на Главреде.

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Военные ищут вражескую ДРГ / Коллаж Главреда. Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

На Оболони 5 февраля развернуты блокпосты. Военные говорят о поиске российской ДРГ, которая, по их утверждению, накануне проникла в столицу.

Как говорится в сообщении Оболонского районного РТЦК и СП в городе Киеве, в Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно разведывательных групп врага.

На опубликованных ТЦК кадрах видно, что военные останавливают водителей транспорта и вручают какие-то бумажки.

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Как и где в Киеве раздают повестки

Сотрудники столичного ТЦК имеют право раздавать повестки как по домашним адресам, так и в спортзалах, кафе, других общественных местах и на улице. Однако полномочий доставлять военнообязанных в военкоматы они не имеют, рассказывал заместитель начальника - начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый.

Сотрудники ТЦК уполномочены осуществлять проверку документов у лиц на блокпостах Киева. Если выявляют лиц, уклоняющихся от мобилизации, то им вручают повестку на явку в военкоматы с целью уточнения учетных данных.

Мобилизация 2024 - какие изменения будут

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

Но и он вызывает у депутатов ряд вопросов. В частности - относительно рассылки повесток через э-кабинет, поделился заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Проект еще будет проходить комитетские слушания. Депутаты хотят услышать по этому поводу объяснения представителей министерства обороны.

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