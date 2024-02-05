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Украина победит в войне Россию, но при одном условии – генерал ФРГ

Андрей Ганчук
5 февраля 2024, 16:11
Поставка силам обороны Украины боеприпасов является крайне важным элементом противостояния российским оккупационным войскам, сказал Кристиан Фрейдинг.
ВСУ, войска РФ
Украина победит Россию на поле боя при должной военной поддержке со стороны Запада - немецкий генерал / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Украина одержит победу в войне с агрессором Россией, если западный мир окажет Киеву нужную поддержку. Поставка боеприпасов будет иметь критическое значение. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

В интервью RND он рассказал о том, что силы обороны Украины способны одержать победу над российскими оккупантами на поле боя.

"Это (боевые действия, - ред.) закончится, когда Украина выиграет войну… украинские вооруженные силы могут это сделать", - сказал генерал, который координирует военную поддержку Киева.

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По его словам, западный мир един для достижения нужной цели.

"Мы уверены в ценности нашей поддержки, мы уверены в единстве партнеров Украины, которые имеют настойчивость, чтобы добиться этого, чтобы достичь результата, которого мы все хотим", - добавил Фрейдинг.

На поле боя нет застоя

Анализируя ситуацию, он отверг риторику о том, что на фронте застой.

"Но это не должно затмевать тот факт, что обе стороны ведут интенсивные операции и порой сражаются за каждый метр - с помощью пехоты и танков, с помощью беспилотников, с помощью артиллерии", - объяснил генерал.

Также высокопоставленный военный добавил, что обе стороны пытаются применять дальнобойные вооружения, чтобы уничтожить логистику противника и сыграть на психологии.

"Самым последним примером стало затопление российского военного корабля в Черном море на прошлой неделе", - уточнил военачальник.

Поставка боеприпасов для ВСУ - ключевой момент

При этом он согласился с тем, что поставка боеприпасов Украине является ключевым моментом.

"Однако здесь играют роль не только цифры. Большинство систем, используемых Украиной, сейчас гораздо более точны по своей эффективности, чем российские системы. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии мы, вероятно, сможем в этом году более чем удвоить поставки артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Кристиан Фрейдинг.

Война России против Украины

Ситуация на фронте – не патовая, сказал спикер Офиса президента Сергей Никифоров. Он уточнил, что слова Зеленского итальянским журналистом были некорректно истолкованы: президент Украины говорил не о патовой ситуации, а о стагнации на южном фронте.

Украина получит F-16 с ракетами на 300-500 км, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он напомнил, что в позапрошлом году благодаря HIMARS и MLRS оккупанты РФ вынуждены были отодвинуть свои военные объекты на расстояние более 100 километров от переднего края.

Оккупанты РФ не прорвались в Авдеевку, сказал руководитель местно военной администрации Виталий Барабаш. Они зашли в дачный массив, но не в городскую застройку или на улицы города.

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