Ситуация на фронте – не патовая: у Зеленского указали на нюанс заявления президента

Украина будет продолжать освобождать свои территории, которые захватили российские оккупанты, сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

https://glavred.info/politics/situaciya-na-fronte-ne-patovaya-u-zelenskogo-ukazali-na-nyuans-zayavleniya-prezidenta-10539104.html Ссылка скопирована

Зеленский не говорил о патовой ситуации на фронте - ОП / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI не называл ситуацию на поле боя "патовой". Он имел ввиду, что контрнаступление на юге оказалось в "стагнации". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Зеленский говорил не о патовой ситуации, а о стагнации, которая произошла на южном фронте.

"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть сделок завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге", - сказал Никифоров. видео дня

При этом он добавил, что обстановку на фронте не стоит описывать как "патовую".

"Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", - добавил спикер.

Что сказал Зеленский о ситуации на фронте

Никифоров предоставил оригинал ответа президента Зеленского в интервью телеканалу RAI:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект - мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, - мы ее провели позитивно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки - это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией - мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

Интервью Зеленского итальянскому телеканалу RAI

Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянским журналистам, что война придет в страны Запада, если союзники прекратят поддержку Киева. По его словам, это станет шоком для государств, поскольку к военным действиям они не готовы.

Зеленский допустил отставку Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Президент сказал, что рассматривает такую возможность. Как полагает гарант, нужна перезагрузка, которая может предусматривать кадровые перестановки.

Около 26% территории Украины находится под оккупацией РФ, сказал Владимир Зеленский. Однако российские захватчики не могут достичь значительных продвижений благодаря работе ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.