'Мы их остановили': Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

Зеленский рассказал, что первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы.

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Зеленский рассказал об оккупированных территориях / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: deepstatemap

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью национальному итальянскому телеканалу и назвал процент украинской территории, которая сейчас находится в оккупации.

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили. Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", - сказал он в интервью телеканалу Rai 1.

Зеленский подчеркнул, что первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы.

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"Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", - добавил президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ошарашил заявлением об отставке Залужного и не только. Он прямо заявил, что он планирует сменить руководство и речь идет не только о военном. Это коснется многих секторов государства.

Президент Украины назвал одну из главных целей для атак РФ. В рамках рабочего визита посетил Кривой Рог и заявил, что Россия рассматривает этот регион как одну из основных мишеней для жестоких террористических атак.

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