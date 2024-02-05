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Пропавший вертолет России Ми-8 разбился в Карелии: весь экипаж погиб

Юлия Закрепа
5 февраля 2024, 08:54
Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.
Пропавший вертолет России Ми-8 разбился в Карелии: весь экипаж погиб
В Онежском озере произошла авария вертолета Ми-8 / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

В министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессора России сообщили, что обнаружено место крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере.

В МЧС РФ сообщили, что в Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

В РФ создали оперативный штаб и комиссию по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечены более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров.

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Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров). Мол, вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

"За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей. Этот Ми-8 эксплуатировался с 2004 года и стоял на учете в МЧС. Судьба членов экипажа пока неизвестна. Предварительно все они погибли", - сообщают российские СМИ.

Напомним, что в октябре 2023 года украинские десантники уничтожили вертолет Ми-8 оккупантов РФ. Александр Сырский сообщил, что успешными действиями отличились бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

В России признали потерю катера "Ивановец". Сообщается, что "судно было поймано в ловушку" в 9 км от входа в озеро Донузлав Черноморского района. Через 15 минут экипаж прекратил "борьбу за живучесть" судна и начал эвакуацию.

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