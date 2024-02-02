Россия атаковала Полтавщину: в области прогремели взрывы, есть попадания

В вечер пятницы, 2 февраля, в Полтавской области прогремели взрывы. В Миргородском районе зафиксировали попадания. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.
Воздушные силы Украины сообщали о ракете в направлении Миргорода. Также предупреждали о запуске беспилотников.
"Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадание в Миргородском районе", - рассказал Пронин.видео дня
По словам главы Полтавской ОГА, в результате российской воздушной атаки пострадавших нет.
Ракетные атаки России
Напомним, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович подтвердил работу сил ПВО в этих районах и сообщил, что обошлось без пострадавших.
Также поздно вечером 31 января, россияне атаковали беспилотниками Харьков. В городе прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов позже сообщил, что попадание произошло в Основянском районе города.
Как сообщал Главред, в ночь на 31 января из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14. Также оккупанты применили три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области.
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