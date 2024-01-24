Громкий взрыв и вспышка: РФ атаковала Украину беспилотниками

По предварительным данным, "Шахед" ударил по многоэтажке, там начался пожар.

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РФ атаковала Одессу беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы Украины. По их данным, "Шахеды" летели из Черного моря.

"Несколько БПЛА типа "Shahed" с Черного моря в направлении Одессы! .... БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа с Черного моря в направлении Одессы", - говорилось в сообщении.

Российские беспилотники атаковали Одессу / фото: скриншот

Жители Одессы слышали звук "Шахеда". Он пролетел прямо над городом. В Сети появилось видео, на котором слышно беспилотник. В конце видео раздается мощный взрыв.

видео дня

Смотрите видео с атакой беспилотников на Одессу:

Российские беспилотники атаковали Одессу / фото: скриншот

В Сети сообщают, что беспилотник попал в многоэтажку. На месте "прилета" начался пожар. Пока информации о погибших или пострадавших нет.

Силы обороны юга подтвердили, что в жилых кварталах города начался пожар.

"В Одесской области продолжается боевая работа ПВО. Враг атакует ударными дронами. В жилых кварталах города зафиксирован пожар. Находитесь в укрытиях, не выкладывайте работу сил противовоздушной обороны, не пренебрегайте собственной безопасностью!" - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в результате "прилета" пострадал по меньшей мере один человек. Житель города получил ожоги, ему оказали медицинскую помощь.

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