Россияне атаковали Харьков беспилотниками: ударили по гражданской инфраструктуре

Поздно вечером 31 января, россияне атаковали беспилотниками Харьков. В городе прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.
"Харьков снова под ударом. Предварительно - "Шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре", - отметил Терехов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов позже уточнил, что попадание произошло в Основянском районе города.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, известный под псевдонимом "Марсель", отметил, что по состоянию на 23:28 в воздушном пространстве Харьковщины отсутствуют вражеские БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Удар россиян по больнице
Также глава ОВА Синегубов добавил, что в 21:50 оккупанты ударили по селу Великий Бурлук Купянского района управляемыми авиабомбами. Под удар попала гражданская больница.
"Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники учреждения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь", - рассказал Синегубов.
Мельник подчтвердил, что сегодня вечером россияне снова совершили ужасное преступление против украинского народа.
"В очередной раз под обстрелом оказался Купянский район. Около 21:45 они двумя авиабомбами попали в больницу в Великом Бурлуке. Одна - прямое попадание, другая упала рядом с учреждением", - написал он.
Воздушная атака РФ по Харькову
Напомним, в Харькове днем 30 января произошел взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Харькова рассказал, что прилет был в близком пригороде Харькова.
Также 30 января российские оккупанты атаковали Харьков. Для удара по Харьковской области россияне использованием минимум 6 вражеских БПЛА. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.
Как сообщал Главред, рано утром 23 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, серию взрывов слышали в районе жилой и гражданской застройки. Мэр города Игорь Терехов сообщил о поврежденном доме.
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