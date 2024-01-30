В Харькове прогремел взрыв: оккупанты обстреляли город из Белгородщины

Российские оккупанты применили комплекс ЗРК С-300 для обстрела Харькова.

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В городе Харьков прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, УНИАН

Днем 30 января в Харькове произошел взрыв. Он прогремел во время воздушной тревоги. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны", - написал городской голова.

Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

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В эфире национального телемарафона мэр Харькова заявил, что был только один взрыв. Власти выясняют его место и обстоятельства.

"Сейчас уточняем где это было, потому что он только что раздался. Пока нет никаких деталей", - пояснил Терехов.

Впоследствии бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной больше нет, однако призвал не покидать укрытия из-за возможной опасности.

Вскоре мэр Харькова рассказал, что прилет был в близком пригороде Харькова. В самом городе прилетов не было. Его слова также подтвердил генерал Мельник.

"Предварительно есть информация о попадании по району одного из поселков Харьковского района. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается. Будьте осторожны, есть большая вероятность повторных пусков ракет, целью которых может стать как Харьков, так и населенные пункты области", - написал Мельник.

По его словам, россияне для обстрела применили комплекс ЗРК С-300. Его осуществили с территории южной части Белгородской области.

Удары России по территории Украины

Напомним, рано утром 23 января Харьков пострадал от ракетного удара оккупантов. В городе произошли мощные взрывы, в результате чего был разрушен жилой дом и есть жертвы. Многие дома остались без водоснабжения и электроэнергии.

Также в субботу, 27 января, прогремели взрывы в Полтавской области, в частности в Полтавском и Кременчугском районах. Воздушные силы предупредили о применении баллистического вооружения в этих регионах. Также взрывы произошли в Харькове, город обстреляли из Белгородской области.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января Россия осуществила атаку по территории Украины. Оккупанты выпустили 5 ракет и 8 дронов типа "Шахед". Два "Искандера" атаковали промышленный объект в Полтавской области, а три ракеты С-300 - Донецкую область.

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