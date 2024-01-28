РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Мощные взрывы прозвучали в Полтаве и области. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Он заявил, что враг уже второй день подряд атакует Полтавской область. По предварительным данным россияне ударили по промышленной зоне в Кременчуцком районе. Подробности атаки глава ОВА пообещал сообщить позже.
По данным Воздушных сил Украины, российские оккупанты могли ударить по Полтавской области баллистической ракетой.
Российские оккупанты также выпустили беспилотники для ударов по Украине. Во многих других областях страны из-за этой угрозы была объявлена тревога.
Так, например, в Днепропетровской области украинские силы ПВО сбили "Шахед". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Удары России по Украине
В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.
Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.
РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.
Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.
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