РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Полтавской области.

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РФ атаковала Украину беспилотниками и баллистикой / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Мощные взрывы прозвучали в Полтаве и области. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он заявил, что враг уже второй день подряд атакует Полтавской область. По предварительным данным россияне ударили по промышленной зоне в Кременчуцком районе. Подробности атаки глава ОВА пообещал сообщить позже.

В Полтавской области прогремели взрывы / фото: скриншот

По данным Воздушных сил Украины, российские оккупанты могли ударить по Полтавской области баллистической ракетой.

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В Полтавской области прогремели взрывы / фото: скриншот

Российские оккупанты также выпустили беспилотники для ударов по Украине. Во многих других областях страны из-за этой угрозы была объявлена тревога.

Так, например, в Днепропетровской области украинские силы ПВО сбили "Шахед". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

РФ атаковала Украину беспилотниками / фото: скриншот

Удары России по Украине

В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.

Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.

РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.

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