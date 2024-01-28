РФ запустила по Украине 5 ракет и 8 Шахедов: сбить удалось не все, есть попадания

Оккупанты атаковали гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

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РФ ночью ударила ракетами и дронами по Украине/ коллаж: Главред, фото: Полтавская ОВА, минобороны рф

Страна-агрессор Россия в ночь на 28 января запустила по Украине восемь дронов "Шахед" и пять ракет. Есть попадания, в частности, в промышленный объект в Полтавской области.

О ночной атаке по Украине сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что сбить удалось четыре вражеских дрона.

"В ночь на 28 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф.), двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области (рф) и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области. Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. видео дня

В Воздушных силах рассказали, что мобильные огневые группы уничтожили четыре из восьми вражеских дронов, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Также в Воздушных силах отметили, что о ликвидации последствий удара баллистикой сообщат местные администрации. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На Полтавщине попадание в промышленный объект

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в результате удара российских оккупантов ракетами по Полтавщине вечером в субботу, 27 января, было попадание в промышленный объект.

"Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Позже он уточнил, что в промышленный объект попали две баллистические ракеты. Также он сообщил, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Удары ракетами и дронами по Украине

Ранее сообщалось, что РФ била по Киеву новыми ракетами. Российские оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой северокорейского производства во время одной из недавних атак.

Также сообщалось, что оккупанты ударили ракетой по детсаду и предприятию в Славянске в ночь на 27 января. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.

Напомним, вечером 27 января в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ. Сообщается о том, что взрывы прогремели в Полтавском и Кременчугском районах. Также взрывы прогремели в Харькове.

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