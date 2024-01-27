УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

Руслана Заклинская
27 января 2024, 22:29
Украина со временем узнает, что произошло с Ил-76 и военнопленными, которые якобы были на борту самолета.
Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов
Украина делает все возможное для обмена / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ

Обмен военнопленными между Украиной и Россией состоится в ближайшее время. Украинская сторона делает все возможное для этого. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Жизнь наших людей - военнослужащих или гражданских - не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все что можно делать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", - заявил Буданов.

Он также заверил, что со временем Украина узнает правду об эпизоде с авиакатастрофой Ил-76 и судьбе военнопленных, которые якобы находились на его борту.

видео дня

Обмен пленными с Россией

Напомним, в начале сентября Россия прекратила процесс обмена пленными с Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что РФ не пытается реально решить эту проблему, но переговоры между странами продолжаются и Вооруженные силы Украины готовятся к обмену.

Как сообщал Главред, в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Он не состоялся из-за падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на котором, по словам российских пропагандистов, находились украинские военнопленные. Пока не подтверждено, были ли на борту украинские защитники, представители ГУР проверяют эту информацию.

Кроме этого, Россия с большой задержкой ответила на обращение относительно списка пассажиров Ил-76. Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских защитников из списка должны были обменять 24 января. Родственники ознакомились с видеоматериалами, но не нашли признаков своих родных среди фрагментов тел.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
военные Ил-76 военнопленные ГУР обмен пленными Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

22:29 Украина
Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

22:01 Украина
Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

20:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:29

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

22:01

Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

21:31

"Ресурсов нет": эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте

21:13

Пылесос больше не нужен: самый легкий способ убрать шерсть с ковра, лайфхак

20:40

"Вполне могут защищать страну": нардеп признался, будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:22

Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

19:38

Крушение Ил-76 в России: Буданов раскрыл неожиданный нюанс

19:27

Покрытие имеет значение: как выбрать между мраморной и гранитной посудой

19:07

Лунный календарь на 28 января: почему в этот день стоит вставать с постели раньше

Реклама
19:00

Несколько странностей и наблюдений по поводу Ил-76мнение

18:55

Бои на границе с Харьковщиной: россияне выбрали 3 направления для наступления

18:42

"Украине нужны ресурсы": военный эксперт назвал серьезный вызов в войне с РФ

18:41

"Махровый кандидат": в ОП назвали, кто стоит за "оппозиционным" соперником Путина

18:05

Об этом знают единицы: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса

17:54

Украина вернет контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

17:44

"Выстояла бы сто лет": Украина будет иметь все средства для победы в 2024 году - Чех

17:14

Как почистить пуховик в домашних условиях без стирки: самый простой способ

17:00

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

16:56

Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

16:49

Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

Реклама
16:15

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:09

ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

15:50

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:26

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:22

Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

14:19

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

14:00

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

13:57

РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине: Синегубов назвал направлениеВидео

13:42

Гороскоп на завтра 28 января: Скорпиону - новые друзья, Водолею - новости от родственников

13:16

В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали

13:11

Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине - ОВА

13:07

Только люди с самым острым зрением найдут яблоко за 9 секунд: иллюзия для гениев

12:42

Румыния отказалась от участия в Евровидении - 2024: что произошло

12:32

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали

12:27

Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переездВидео

12:06

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

11:58

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

Реклама
11:56

Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять