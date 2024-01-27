Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

Обмен военнопленными между Украиной и Россией состоится в ближайшее время. Украинская сторона делает все возможное для этого. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"Жизнь наших людей - военнослужащих или гражданских - не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все что можно делать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", - заявил Буданов.
Он также заверил, что со временем Украина узнает правду об эпизоде с авиакатастрофой Ил-76 и судьбе военнопленных, которые якобы находились на его борту.
Обмен пленными с Россией
Напомним, в начале сентября Россия прекратила процесс обмена пленными с Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что РФ не пытается реально решить эту проблему, но переговоры между странами продолжаются и Вооруженные силы Украины готовятся к обмену.
Как сообщал Главред, в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Он не состоялся из-за падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на котором, по словам российских пропагандистов, находились украинские военнопленные. Пока не подтверждено, были ли на борту украинские защитники, представители ГУР проверяют эту информацию.
Кроме этого, Россия с большой задержкой ответила на обращение относительно списка пассажиров Ил-76. Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских защитников из списка должны были обменять 24 января. Родственники ознакомились с видеоматериалами, но не нашли признаков своих родных среди фрагментов тел.
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