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Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

Ангелина Подвысоцкая
25 января 2024, 22:29
Дмитрий Лубинец обнаружил расхождения в списках, которые опубликовали россияне, отмечая, что эти пленные якобы были на борту Ил-76.
СБУ и омбудсмен сделали заявление о падении Ил-76
Лубинец уличил россиян во лжи / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

РФ выдала настоящий бред о якобы украинских пленных, которые "были на борту Ил-76", упавшего 24 января в Белгородской области. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал на то, что враг начал публиковать фейковые списки военнопленных, которых якобы везли на обмен. Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что в списках обнаружены серьезные расхождения. Некоторые украинцы, чьи имена там указаны, уже вернулись в Украину.

"Да, мы нашли в списке граждан Украины, которых ранее уже обменивали", - сказал Лубинец.

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Падение Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76. Авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. Российские Telegram-каналы сообщили, что на борту самолета якобы было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что РФ будет через аварию Ил-76 скрывать насилие над пленными. По его мнению, россияне способны разбрасывать тела украинских пленных в зоне падения самолета.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января должен был быть обмен пленными, но он не проводится. В ГУР пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, были на борту военнопленные или нет.

Эксперты считают, что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете.

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