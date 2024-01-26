РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

Родственники защитников из списка, ознакомившись с видеоматериалами якобы с места авиакатастрофы, не нашли особых признаков, которые бы указывали на их родных.

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Россия с большой задержкой передала список пассажиров Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, скриншот

Россия с большой задержкой ответила на неоднократные обращения относительно списка пассажиров Ил-76 и сослалась на список, ранее опубликованный на пропагандистами. Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских защитников из этого списка должны были обменять 24 января. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Facebook.

Родственники военных из предоставленного списка ознакомились с видеоматериалами российских пропагандистов якобы с места авитрощи. Они не нашли особых признаков среди фрагментов тел, которые бы указывали на их родных.

Председатель Координационного штаба, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, отметил, что сейчас нет достаточной информации, подтверждающей присутствие украинских военнопленных на борту самолета. Он также выразил сомнения относительно версии российской пропаганды о том, что самолет Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных.

видео дня

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", - подчеркнул глава ГУР МОУ.

В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко отметил, что действия России свидетельствуют об их попытке замолчать истинные причины авиакатастрофы перед мировой общественностью.

"Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины случившегося, так и то, кто или что на самом деле перевозилось в том самолете", - отметил представитель СБУ.

В то же время, по его словам, для сбора всей необходимой информации нужно больше времени. Сергей Андрущенко подчеркнул, что Служба безопасности Украины обеспечила все необходимые меры для режима тишины на месте обмена.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, когда уполномоченные органы будут иметь четкую и достоверную информацию. Коордштаб также подчеркивает необходимость проведения всестороннего и компетентного международного расследования этого события и заявляет о готовности сделать все возможное для установления правды.

Падение российского Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области России упал российский самолет Ил-76. Вероятно, авиакатастрофа случилась возле хутора Кривого. Обломки самолета разбросало на несколько километров. Российские пропагандисты заявили, что на борту самолета погибло 65 украинских военных и 5 российских членов экипажа.

Также в среду, 24 января, планировался обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Однако этот обмен не состоялся. ГУР пока не может подтвердить, были ли на борту украинские военнопленные, эта информация проверяется.

Как сообщал Главред, Россия спланировала сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области, угрожая жизни украинских военнопленных. Главное управление разведки Украины заявило, что посадка самолета в зоне боевых действий безопасной не может быть, а отсутствие информации о маршрутах и транспорте создает угрозу безопасности обмена. По словам ГУР, украинские военнопленные не были на борту, а РФ хочет дестабилизировать ситуацию в Украине и ослабить международную поддержку.

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