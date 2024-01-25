70 на 30, что пленных в Ил-76 не было: в РФ "посыпался" фейк Симоньян и Ко

Рейс, по данным российских изданий, осуществлялся в режиме "повышенной секретности".

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Ил-76 упал в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Российские телеграмм-каналы, приближенные к администрации Кремля и вражеской разведке, утверждают, что, опросив ключевых источников, не смогли найти подтверждения словам топ-пропагандистов, в том числе Маргариты Симоньян, о якобы гибели более 60 украинских военнопленных на борту Ил-67 в Белгородской области.

Никаких реальных доказательств наличия такого количества людей на борту к этому моменту не предоставлено, жалуются в провоенных кремлевских кругах.

Сам полет Ил-76 выполнялся в режиме повышенной секретности, утверждают в Генштабе ВС РФ.

видео дня

"По факту - мы потеряли очередной борт. Полет выполнялся в режиме повышенной секретности, было мало информации даже у военных", - сказал источник "Кремлевской табакерки" из числа генералов Генштаба.

Он намекнул, что пленных на борту могло и не быть.

"Где-то 70 на 30, что пленных там не было", - сказал он.

Тем временем в Москве признали, что использовали ситуацию с крушением Ил-76 в собственных пропагандистских целях.

В то же время российский депутат Картапов, сделавший "вброс" об украинских пленных на борту, по словам источника издания, получил "нагоняй" после слов о приостановлении обменов.

Падение Ил-76 – что известно

Утром 24 января в небе над Белгородской областью, вероятнее всего зенитной ракетой, был подбит военно-транспортный самолет россиян Ил-76.

Информация с якобы подтверждением от Сил обороны появилась на сайте Украинской правды. Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что Ил-76 перевозил ракеты в ЗРК С-300. Однако вскоре новость была удалена.

В то же время российские пропагандисты писали, впрочем, без доказательств, что на борту находилось более 60 украинских военнопленных, которых готовили на обмен с Украиной. Эксперты уже объяснили, почему считают этот вброс со стороны РФ глупостью.

По информации ГУР, на Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт. Андрей Юсов сказал, что страна-агрессора РФ использовала самолеты во время предыдущих обменов пленными, но всегда предупреждала ВСУ об этом.

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