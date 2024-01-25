На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

Андрей Юсов сказал, что страна-агрессора РФ использовала самолеты во время предыдущих обменов пленными, но всегда предупреждала ВСУ об этом.

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Спикер ГУР Андрей Юсов высказался о крушении Ил-76 / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

На борту самолета Ил-76, который 24 января рухнул в Белгородской области страны-агрессора России, должны были находиться российские высокопоставленные чиновники, однако в последний момент сотрудники ФСБ РФ запретила им садиться на борт. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, об этом украинской разведке стало известно уже после крушения самолета.

"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказала им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло", - рассказал офицер.

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Юсов также добавляет, что российским спасателям силовики не разрешили осматривать места падения самолета.

"Представители российского МЧС, которые приехали на место происшествия, были фактически выгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой крушины", ‒ рассказал офицер.

Юсов также говорит, что на видео с места падения самолета не видно остатков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде доставили только пять трупов.

"Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того самого Ил-76 - того самого самолета, который находился в составе Военно-космических сил России", - говорит он.

Кроме того, в ГУР не исключает, что Россия могла использовать украинских пленных как живой щит для транспортировки оружия.

"Мы можем констатировать, что да, и авиатранспорт использовался во время ряда предыдущих обменов, но не всегда. Однако, например, во время предыдущего обмена так же использовалось авиасообщение. Но в том случае Россия заранее уведомила Украину, о том, что борт будет осуществлять посадку, на борту находятся пленные, а также запросила режим тишины. [...] На этот раз государство-агрессор подобных запросов не давало", ‒ сказал Юсов.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76.

СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

Все детали авиакатастрофы в Белгородской области читайте в материале: Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло.

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